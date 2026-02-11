Sepultura de mascotas: en San Pablo, Brasil, se habilitó su entierro en tumbas familiares

La norma fue promulgada por el gobernador Tarcísio de Freitas y se inspira en el caso de Bob Coveiro, un perro que vivió durante una década en un cementerio municipal tras el fallecimiento de su dueña. Cuando el animal murió, las autoridades autorizaron su entierro junto a ella. Esa práctica, hasta ahora excepcional, se extiende desde ahora a todo el estado paulista.