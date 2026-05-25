Jimena Barón contó por qué fue a pasar su cumpleaños 39 a Suecia

Resumen para apurados
- La actriz Jimena Barón viajó a Suecia junto a su pareja para celebrar su cumpleaños y reencontrarse con su mejor amiga, quien reside en ese país europeo hace años.
- Barón compartió el viaje en sus redes, donde admitió sentir melancolía y culpa por estar lejos de su hijo Morrison, con quien se comunicó mediante videollamadas.
- La publicación del festejo generó gran interacción en Instagram, reflejando el fuerte vínculo emocional que la artista mantiene con sus seguidores y la comunidad artística.
Desde hace algunos días, Jimena Barón no está en Argentina. En sus redes sociales, la actriz mostró cómo están siendo sus vacaciones por Europa junto a Matías Palleiro, su pareja, y Arturo, su perro. Como evento importante del viaje, Barón cumplió 37 años y lo hizo en la capital de Suecia, donde vive una de sus personas más queridas.
Los 37 años de Barón llegaron lejos de su hijo mayor “Momo”, que se quedó en Argentina. Aunque la “Cobra” hizo una videollamada en la que se divirtió con Morrison, el hijo que tiene junto a Daniel Osvaldo, no pudo verlo ni abrazarlo. La distancia le valió algunas lágrimas y contó que en un momento llegó a arrepentirse de haber decidido pasar su natalicio lejos de Argentina.
Por qué Jimena Barón viajó a Suecia
Barón comparte casi el minuto a minuto de su viaje por Europa en su cuenta de Instagram –@jmena–. Allí no solo mostró sus paseos de increíbles paisajes, sino que también publicó un extenso texto explicando por qué eligió Estocolmo para cumplir años. Es que, aunque se alejó de gran parte de su familia en esta oportunidad, viajó para pasarlo con una persona importante que no veía hace años.
“Para los que no saben, me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive la forra de mi mejor amiga que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”, escribió con humor. También contó que le transmitió toda la “presión existente” a su anfitriona, argumentando que en vez de estar con su familia, había elegido pasar su cumpleaños con ella en Suecia.
En el mismo posteo, Barón habló de la dificultad del viaje. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”, explicó en lo que se entendió como una referencia a la videollamada que hizo con “Momo” y que después compartió en un carrusel de imágenes en su cuenta. Allí incluyó la captura de una videollamada que hizo con su hijo, en la que él aparece usando un divertido filtro que le deforma la cara.
El cumpleaños de Jimena Barón
El posteo de seis imágenes que hizo por su cumpleaños no demoró en llenarse de comentarios de saludos y “Me gusta”. A menos de un día de la publicación, ya tenía más de 260.000 “Me gusta” y los comentarios habían superado los 1.900. “La vida se pone mejor cuando no solo te hace feliz vivirla, sino contemplarla”, escribió como pie de publicación. “Bienvenidos 39. Qué peliculón!”, cerró.
Además de la captura de pantalla de la llamada que hizo con Morrison, la “Cobra” mostró algunas fotos de su viaje junto a Palleiro y Arturo, una foto de portada celebrando con bonete y globo, un breve video suyo meditando y, por último, un recuerdo de cuando era apenas una niña.
Entre las personalidades más destacadas que le hicieron llegar su saludo estuvieron Alex Caniggia, Micaela Tinelli, Natalie Pérez, Marley, Carla Peterson y May Ariadna. También apareció entre los comentarios su amiga cubana Heidy Viciedo, quien le escribió un saludo en inglés: “Happy birthday to you”, acompañado de unos emojis de corazón y notas musicales.