Jimena Barón contó por qué fue a pasar su cumpleaños 39 a Suecia

En el mismo posteo, Barón habló de la dificultad del viaje. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”, explicó en lo que se entendió como una referencia a la videollamada que hizo con “Momo” y que después compartió en un carrusel de imágenes en su cuenta. Allí incluyó la captura de una videollamada que hizo con su hijo, en la que él aparece usando un divertido filtro que le deforma la cara.