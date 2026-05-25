EspectáculosFamosos

Jimena Barón contó por qué fue a pasar su cumpleaños 39 a Suecia

La actriz eligió su cumpleaños para reencontrarse con una amistad con la que no tenía contacto hace años.

Jimena Barón emprendió un viaje por Europa para hacer la parada más importante en la casa de su mejor amiga.
Jimena Barón emprendió un viaje por Europa para hacer la parada más importante en la casa de su mejor amiga. Foto: Jimena Barón
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Jimena Barón viajó a Suecia junto a su pareja para celebrar su cumpleaños y reencontrarse con su mejor amiga, quien reside en ese país europeo hace años.
  • Barón compartió el viaje en sus redes, donde admitió sentir melancolía y culpa por estar lejos de su hijo Morrison, con quien se comunicó mediante videollamadas.
  • La publicación del festejo generó gran interacción en Instagram, reflejando el fuerte vínculo emocional que la artista mantiene con sus seguidores y la comunidad artística.
Resumen generado con IA

Desde hace algunos días, Jimena Barón no está en Argentina. En sus redes sociales, la actriz mostró cómo están siendo sus vacaciones por Europa junto a Matías Palleiro, su pareja, y Arturo, su perro. Como evento importante del viaje, Barón cumplió 37 años y lo hizo en la capital de Suecia, donde vive una de sus personas más queridas.

Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados

Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados

Los 37 años de Barón llegaron lejos de su hijo mayor “Momo”, que se quedó en Argentina. Aunque la “Cobra” hizo una videollamada en la que se divirtió con Morrison, el hijo que tiene junto a Daniel Osvaldo, no pudo verlo ni abrazarlo. La distancia le valió algunas lágrimas y contó que en un momento llegó a arrepentirse de haber decidido pasar su natalicio lejos de Argentina.

Por qué Jimena Barón viajó a Suecia

Barón comparte casi el minuto a minuto de su viaje por Europa en su cuenta de Instagram –@jmena–. Allí no solo mostró sus paseos de increíbles paisajes, sino que también publicó un extenso texto explicando por qué eligió Estocolmo para cumplir años. Es que, aunque se alejó de gran parte de su familia en esta oportunidad, viajó para pasarlo con una persona importante que no veía hace años.

“Para los que no saben, me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive la forra de mi mejor amiga que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”, escribió con humor. También contó que le transmitió toda la “presión existente” a su anfitriona, argumentando que en vez de estar con su familia, había elegido pasar su cumpleaños con ella en Suecia.

En el mismo posteo, Barón habló de la dificultad del viaje. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”, explicó en lo que se entendió como una referencia a la videollamada que hizo con “Momo” y que después compartió en un carrusel de imágenes en su cuenta. Allí incluyó la captura de una videollamada que hizo con su hijo, en la que él aparece usando un divertido filtro que le deforma la cara.

El cumpleaños de Jimena Barón

El posteo de seis imágenes que hizo por su cumpleaños no demoró en llenarse de comentarios de saludos y “Me gusta”. A menos de un día de la publicación, ya tenía más de 260.000 “Me gusta” y los comentarios habían superado los 1.900. “La vida se pone mejor cuando no solo te hace feliz vivirla, sino contemplarla”, escribió como pie de publicación. “Bienvenidos 39. Qué peliculón!”, cerró.

Además de la captura de pantalla de la llamada que hizo con Morrison, la “Cobra” mostró algunas fotos de su viaje junto a Palleiro y Arturo, una foto de portada celebrando con bonete y globo, un breve video suyo meditando y, por último, un recuerdo de cuando era apenas una niña.

Entre las personalidades más destacadas que le hicieron llegar su saludo estuvieron Alex Caniggia, Micaela Tinelli, Natalie Pérez, Marley, Carla Peterson y May Ariadna. También apareció entre los comentarios su amiga cubana Heidy Viciedo, quien le escribió un saludo en inglés: “Happy birthday to you”, acompañado de unos emojis de corazón y notas musicales.

Temas SueciaJimena Barón
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
1

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
2

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán
3

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
4

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
5

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Comentarios