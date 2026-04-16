“Es mi sueño”: el conmovedor gesto de Jimena Barón con un joven que no podía pagar su viaje de egresados

Resumen para apurados
- Jimena Barón se ofreció a pagar el viaje de egresados de Jeremías Vespasiano en el programa "Es mi sueño" (eltrece), luego de que el joven confesara que no podía ir por falta de dinero.
- Jeremías, un joven trabajador rural de 17 años, decidió no viajar para no afectar la economía de su familia. La cantante se conmovió al recordar que ella tampoco terminó el secundario.
- El gesto se viralizó en redes sociales, resaltando la faceta solidaria de la actriz. El impacto del encuentro pone el foco en las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes.
La cantante y actriz Jimena Barón fue protagonista de uno de los momentos más impactantes de "Es mi sueño", el ciclo conducido por Guido Kaczka en eltrece. Todo ocurrió tras la presentación de un joven participante cuya historia personal generó una fuerte emoción en el estudio.
Se trata de Jeremías Vespasiano, un adolescente de 17 años oriundo de Chapadmalal, que combina sus estudios con el trabajo rural junto a su familia. Su paso por el programa no solo destacó por su interpretación musical, sino también por el mensaje que transmitió al contar por qué había decidido resignar su viaje de egresados.
El gesto de Jimena Barón que se volvió viral
Durante la entrevista, el joven explicó que optó por no realizar el tradicional viaje para priorizar la economía familiar. Su decisión, lejos de pasar desapercibida, generó una reacción inmediata en Jimena Barón, quien compartió una vivencia personal vinculada a esa etapa de su vida.
La artista recordó que tampoco pudo completar sus estudios secundarios en su momento y relató una experiencia que la marcó profundamente en relación con el viaje de egresados. Ese recuerdo fue el punto de partida para un gesto inesperado que cambió el rumbo del momento en vivo.
Conmovida por la historia, Barón decidió ofrecerse a cubrir el viaje del joven, alentándolo a no perderse esa experiencia. La propuesta sorprendió tanto al participante como al resto del estudio, que reaccionó con aplausos ante la actitud de la artista.
El instante alcanzó su mayor carga emotiva cuando ambos se abrazaron en el escenario visiblemente emocionados. La escena, cargada de sensibilidad, no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los momentos más recordados del programa, destacando el costado más humano de la cantante.