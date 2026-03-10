Secciones
SociedadActualidad

Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados

“Hay ocho que van a ser los grandes finalistas de este Es mi sueño. Esos ocho van a definir el gran premio en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Kaczka.

Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados Canal 13
Hace 7 Min

El nuevo programa conducido por Guido Kaczka, "Es mi sueño", inició durante la noche del pasado lunes 9 de marzo. El certamen busca encontrar a una estrella y lanzarla en todo el territorio nacional, conmoviendo a la audiencia mediante su talento y su historia personal. “Hay ocho que van a ser los grandes finalistas de este Es mi sueño. Esos ocho van a definir el gran premio en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Kaczka.

Joaquín Levinton sorprendió con su nuevo emprendimiento de alfajores "Pescado Raúl"

Joaquín Levinton sorprendió con su nuevo emprendimiento de alfajores Pescado Raúl

La competencia cuenta con un jurado de renombre internacional compuesto por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, quienes disponen de una palanca para emitir su voto positivo. La tensión aumentará hacia la gala final, donde se definirá al máximo ganador del espectáculo.  Sobre el final, Guido dijo: “ hay uno que esa noche se va a llevar, además de todo el reconocimiento, 100 millones de pesos”. 

El emotivo momento de una niña que cumplió su sueño en el debut

Entre los participantes se destacó Margarita, una nena de diez años que fue acompañada por sus papás y que aseguró que sueña con ser una “cantante famosa”. “Estoy muy contenta y estoy muy nerviosa”, dijo.

Margarita cantó “A Don Ata”, canción de Soledad, con una gran performance. Obtuvo la aprobación de tres jurados y logró armar la fiesta haciendo bailar a Levinton y La Mona. “Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era... era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz”, comentó La Mona.

“Con tres de los cuatro votos...”, dijo Guido al finalizar la canción. “Yo voté también”, reclamó Levinton que lo hizo fuera de tiempo. Y el conductor le advirtió: “Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta”.

En diálogo con Puro Show (eltrece), el conductor destacó que cada integrante del jurado tiene un estilo muy distinto, algo que se refleja en sus devoluciones. “No se puede creer cómo advertís lo que piensa cada uno, lo distintos que son”, dijo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Comentarios