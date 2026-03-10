Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados

El nuevo programa conducido por Guido Kaczka, "Es mi sueño", inició durante la noche del pasado lunes 9 de marzo. El certamen busca encontrar a una estrella y lanzarla en todo el territorio nacional, conmoviendo a la audiencia mediante su talento y su historia personal. “Hay ocho que van a ser los grandes finalistas de este Es mi sueño. Esos ocho van a definir el gran premio en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Kaczka.
La competencia cuenta con un jurado de renombre internacional compuesto por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, quienes disponen de una palanca para emitir su voto positivo. La tensión aumentará hacia la gala final, donde se definirá al máximo ganador del espectáculo. Sobre el final, Guido dijo: “ hay uno que esa noche se va a llevar, además de todo el reconocimiento, 100 millones de pesos”.
El emotivo momento de una niña que cumplió su sueño en el debut
Entre los participantes se destacó Margarita, una nena de diez años que fue acompañada por sus papás y que aseguró que sueña con ser una “cantante famosa”. “Estoy muy contenta y estoy muy nerviosa”, dijo.
Margarita cantó “A Don Ata”, canción de Soledad, con una gran performance. Obtuvo la aprobación de tres jurados y logró armar la fiesta haciendo bailar a Levinton y La Mona. “Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era... era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz”, comentó La Mona.
“Con tres de los cuatro votos...”, dijo Guido al finalizar la canción. “Yo voté también”, reclamó Levinton que lo hizo fuera de tiempo. Y el conductor le advirtió: “Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta”.
En diálogo con Puro Show (eltrece), el conductor destacó que cada integrante del jurado tiene un estilo muy distinto, algo que se refleja en sus devoluciones. “No se puede creer cómo advertís lo que piensa cada uno, lo distintos que son”, dijo.