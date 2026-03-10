Debutó “Es mi sueño” con Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón como jurados

El nuevo programa conducido por Guido Kaczka, "Es mi sueño", inició durante la noche del pasado lunes 9 de marzo. El certamen busca encontrar a una estrella y lanzarla en todo el territorio nacional, conmoviendo a la audiencia mediante su talento y su historia personal. “Hay ocho que van a ser los grandes finalistas de este Es mi sueño. Esos ocho van a definir el gran premio en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Kaczka.