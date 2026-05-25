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España oficializó los convocados para el Mundial 2026 y se perfila como uno de los candidatos

Con Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams como líderes futbolísticos, “La Roja” apuesta por una mezcla de juventud, talento y experiencia.

España oficializó los convocados para el Mundial 2026 y se perfila como uno de los candidatos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El entrenador Luis de la Fuente confirmó este domingo la lista de 26 convocados de España para el Mundial 2026 en Norteamérica, liderada por Lamine Yamal y Pedri.
  • La nómina destaca por un profundo recambio generacional y la histórica ausencia de jugadores del Real Madrid, priorizando figuras del Barcelona y juveniles como Pau Cubarsí.
  • Con este plantel que combina juventud y jerarquía, España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, consolidándose como uno de los máximos candidatos a ganar el título.
Resumen generado con IA

La selección de España ya tiene definida la lista de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. El entrenador Luis de la Fuente confirmó este domingo la nómina de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá, con Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams como máximas figuras de una generación que ilusiona a todo el fútbol español.

La convocatoria también marcó un fuerte cambio de época dentro de “La Roja”. Por primera vez en muchos años, la selección española no tendrá futbolistas del Real Madrid dentro de la lista mundialista. La decisión de De la Fuente profundiza el protagonismo de jugadores surgidos del Barcelona y de otros clubes europeos que vienen consolidándose en el máximo nivel.

La nueva generación que ilusiona a España

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Lamine Yamal, considerado una de las grandes apariciones del fútbol mundial. El extremo llegará al Mundial como una de las principales cartas ofensivas del equipo español junto a Nico Williams, figura del Athletic Bilbao, y Dani Olmo, otro futbolista clave dentro del sistema ofensivo del entrenador.

En el mediocampo, España vuelve a apostar por la posesión y el juego asociado que históricamente marcó su identidad. Allí aparecen futbolistas de enorme jerarquía internacional como Pedri, Rodri, Fabián Ruiz y Gavi, quien logró recuperarse físicamente después de una larga lesión y finalmente se ganó un lugar entre los convocados.

La defensa también refleja el recambio generacional que atraviesa el seleccionado europeo. El juvenil Pau Cubarsí aparece como una de las grandes apuestas a futuro y compartirá plantel con futbolistas experimentados como Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Marcos Llorente. España debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde y llegará al Mundial como uno de los equipos candidatos a pelear por el título.

La lista completa

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