España oficializó los convocados para el Mundial 2026 y se perfila como uno de los candidatos

La selección de España ya tiene definida la lista de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. El entrenador Luis de la Fuente confirmó este domingo la nómina de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá, con Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams como máximas figuras de una generación que ilusiona a todo el fútbol español.