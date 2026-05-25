Yael Falcón Pérez rompió el silencio y explicó por qué cobró el penal para Belgrano ante River

La explicación de Yael Falcón Pérez tras la final

Después del encuentro, Falcón Pérez habló con Radio La Red y explicó los motivos técnicos que lo llevaron a modificar su decisión inicial. “En el momento veo que es una mano, pero interpreté que estaba cerrando el cuerpo y que no era sancionable. Cuando la voy a ver por cámara, observo el movimiento adicional que hace bajando la mano Lautaro”, aseguró el juez.