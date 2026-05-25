Yael Falcón Pérez rompió el silencio y explicó por qué cobró el penal para Belgrano ante River

Resumen para apurados
- El árbitro Yael Falcón Pérez justificó el polémico penal para Belgrano ante River en la final de Córdoba, tras detectar mediante el VAR un movimiento de mano de Lautaro Rivero.
- Tras no sancionar la jugada al inicio, el árbitro revirtió su fallo al revisar el VAR. La polémica acción facilitó el empate de Belgrano y provocó la expulsión de Eduardo Coudet.
- La polémica reaviva el debate sobre el uso del VAR y el criterio arbitral en el fútbol argentino, incrementando la presión sobre los jueces en futuras instancias decisivas.
La final entre Belgrano y River dejó una de las grandes polémicas del fútbol argentino en las últimas semanas. El penal sancionado por Yael Falcón Pérez a favor del "Pirata", tras una mano de Lautaro Rivero, provocó fuertes protestas del conjunto millonario y terminó siendo una jugada decisiva en la definición del Torneo Apertura.
En un primer momento, el árbitro decidió no cobrar la infracción. Sin embargo, luego de recibir el llamado desde el VAR y revisar la acción en el monitor, cambió su decisión y sancionó penal para Belgrano. De esa jugada llegaría el empate 2-2 parcial gracias al gol de Nicolás “Uvita” Fernández, antes del triunfo definitivo del equipo cordobés.
La explicación de Yael Falcón Pérez tras la final
Después del encuentro, Falcón Pérez habló con Radio La Red y explicó los motivos técnicos que lo llevaron a modificar su decisión inicial. “En el momento veo que es una mano, pero interpreté que estaba cerrando el cuerpo y que no era sancionable. Cuando la voy a ver por cámara, observo el movimiento adicional que hace bajando la mano Lautaro”, aseguró el juez.
El árbitro también justificó el tiempo que demoró la revisión en el VAR. “Obviamente lleva un tiempo porque vos tenés que analizarlo. Son muchas jugadas y muchas repeticiones. Necesitaba tomar la mejor decisión posible porque era una acción crucial para el partido”, explicó tras el encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes.
La jugada provocó una fuerte reacción de River, especialmente de Eduardo Coudet, que terminó expulsado sobre el cierre del partido. Según trascendió, el entrenador se acercó cara a cara con Falcón Pérez y le gritó varias veces “ladrón” después del pitazo final, en medio de la bronca generalizada del plantel millonario por la decisión arbitral.