Cómo preparar té de cáscara de mandarina con canela para reforzar el sistema inmunológico
Además de aportar aroma y sabor, la canela posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que la convierten en una de las especias más elegidas para preparar infusiones naturales y fortalecer las defensas del organismo.
Resumen para apurados
- Una infusión de cáscara de mandarina y canela se consolida en la medicina natural para fortalecer el sistema inmunológico ante las bajas temperaturas.
- La mandarina aporta vitamina C, mientras que la canela posee propiedades descongestivas, antioxidantes, digestivas y reguladoras del colesterol y la glucemia.
- Esta bebida se presenta como un aliado natural para prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general, complementando el cuidado de la salud sin reemplazar medicamentos.
Las infusiones de hierbas medicinales, frutos y especias se preparan desde hace miles de años. Aunque no reemplazan los medicamentos ni solucionan desajustes causados por la mala alimentación o la falta de cuidado de la salud, tienen múltiples propiedades que pueden resultar beneficiosos para el cuidado del organismo y el fortalecimiento del sistema inmunológico.
En particular, la infusión que se prepara con cáscara de mandarina y canela ganó popularidad en el último tiempo. Desde hace años este cítrico se utiliza para incrementar los niveles de vitamina C en el cuerpo. Por su parte, la canela es una especia reconocida por su poder descongestivo que ayuda a combatir las alergias y eliminar la mucosidad de las vías respiratorias superiores.
Para qué sirve el té de mandarina y canela
La cáscara de los cítricos suele utilizarse como sazonador o saborizante para algunos platos, tanto dulces como salados. Pero sus posibilidades no se agotan allí, ya que su potente sabor también es útil en infusiones y otorga un sabor característico ideal para los amantes del citrus. Cuando llegan las épocas de bajas temperaturas, la cáscara de mandarina y la caneja pueden ser un aliado perfecto para combatir males respiratorios.
Además de resultar bueno para la descongestión, tiene beneficios digestivos. Puede ser útil para contrarrestar malestares como la indigestión, reflujo y estreñimiento. Por otra parte, la función que favorece el sistema digestivo también se vinculó a la circulación sanguínea: porque regula los niveles de colesterol.
Según un artículo del diario El Mundo, la canela favorece la digestión facilitando la producción de jugos gástricos y es rica en calcio, hierro y fibra. También regula los niveles de glucemia porque estimula los receptores de la insulina y facilita el transporte de azúcar hacia el interior de las células.
Por último, la canela tiene propiedades antioxidantes que protegen al organismo del daño causado por los radicales libres; es antiinflamatoria porque reduce la inflamación crónica de los tejidos y es antimicrobiana porque permite combatir virus, bacterias y hongos de baja complejidad y, por lo tanto, evita la propagación de enfermedades.