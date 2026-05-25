SociedadActualidad

Cómo preparar té de cáscara de mandarina con canela para reforzar el sistema inmunológico

Además de aportar aroma y sabor, la canela posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que la convierten en una de las especias más elegidas para preparar infusiones naturales y fortalecer las defensas del organismo.

Cómo preparar té de cáscara de mandarina con canela para reforzar el sistema inmunológico
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Una infusión de cáscara de mandarina y canela se consolida en la medicina natural para fortalecer el sistema inmunológico ante las bajas temperaturas.
  • La mandarina aporta vitamina C, mientras que la canela posee propiedades descongestivas, antioxidantes, digestivas y reguladoras del colesterol y la glucemia.
  • Esta bebida se presenta como un aliado natural para prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general, complementando el cuidado de la salud sin reemplazar medicamentos.
Resumen generado con IA

Las infusiones de hierbas medicinales, frutos y especias se preparan desde hace miles de años. Aunque no reemplazan los medicamentos ni solucionan desajustes causados por la mala alimentación o la falta de cuidado de la salud, tienen múltiples propiedades que pueden resultar beneficiosos para el cuidado del organismo y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Una infusión fácil de aloe vera te puede ayudar a deshinchar el abdomen

Una infusión fácil de aloe vera te puede ayudar a deshinchar el abdomen

En particular, la infusión que se prepara con cáscara de mandarina y canela ganó popularidad en el último tiempo. Desde hace años este cítrico se utiliza para incrementar los niveles de vitamina C en el cuerpo. Por su parte, la canela es una especia reconocida por su poder descongestivo que ayuda a combatir las alergias y eliminar la mucosidad de las vías respiratorias superiores.

Para qué sirve el té de mandarina y canela

La cáscara de los cítricos suele utilizarse como sazonador o saborizante para algunos platos, tanto dulces como salados. Pero sus posibilidades no se agotan allí, ya que su potente sabor también es útil en infusiones y otorga un sabor característico ideal para los amantes del citrus. Cuando llegan las épocas de bajas temperaturas, la cáscara de mandarina y la caneja pueden ser un aliado perfecto para combatir males respiratorios.

Además de resultar bueno para la descongestión, tiene beneficios digestivos. Puede ser útil para contrarrestar malestares como la indigestión, reflujo y estreñimiento. Por otra parte, la función que favorece el sistema digestivo también se vinculó a la circulación sanguínea: porque regula los niveles de colesterol.

Según un artículo del diario El Mundo, la canela favorece la digestión facilitando la producción de jugos gástricos y es rica en calcio, hierro y fibra. También regula los niveles de glucemia porque estimula los receptores de la insulina y facilita el transporte de azúcar hacia el interior de las células.

Por último, la canela tiene propiedades antioxidantes que protegen al organismo del daño causado por los radicales libres; es antiinflamatoria porque reduce la inflamación crónica de los tejidos y es antimicrobiana porque permite combatir virus, bacterias y hongos de baja complejidad y, por lo tanto, evita la propagación de enfermedades.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Budín de mandarina esponjoso: la receta ideal para disfrutar en invierno

Budín de mandarina esponjoso: la receta ideal para disfrutar en invierno

Infusiones desde cero: un kit inicial para preparar tus propios tés y tres ideas para todos los días

Infusiones desde cero: un kit inicial para preparar tus propios tés y tres ideas para todos los días

Un estudio reveló qué género musical activa más el cerebro: no es la música clásica

Un estudio reveló qué género musical activa más el cerebro: no es la música clásica

Lo más popular
Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
1

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
2

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
3

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
4

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo
5

Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Ni matcha latte ni café: la bebida sudamericana que se convirtió en símbolo de status global

Ni matcha latte ni café: la bebida sudamericana que se convirtió en símbolo de status global

Cuenta regresiva: cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo

Cuenta regresiva: cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

Disparo en pleno microcentro de Tucumán: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado

Disparo en pleno microcentro de Tucumán: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado

El frío no da tregua: pronostican temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias

El frío no da tregua: pronostican temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Comentarios