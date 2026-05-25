Cómo preparar té de cáscara de mandarina con canela para reforzar el sistema inmunológico

Para qué sirve el té de mandarina y canela

La cáscara de los cítricos suele utilizarse como sazonador o saborizante para algunos platos, tanto dulces como salados. Pero sus posibilidades no se agotan allí, ya que su potente sabor también es útil en infusiones y otorga un sabor característico ideal para los amantes del citrus. Cuando llegan las épocas de bajas temperaturas, la cáscara de mandarina y la caneja pueden ser un aliado perfecto para combatir males respiratorios.