Un estudio reveló qué género musical activa más el cerebro: no es la música clásica

Resumen para apurados
- La neurocientífica española Manuela del Caño reveló que el reguetón activa más zonas cerebrales que la música clásica debido a que su estructura rítmica es altamente predecible.
- A través de resonancias magnéticas, investigadores midieron el impacto de varios géneros; el reguetón encendió más zonas que Bach al no exigir la desconexión por complejidad.
- El hallazgo redefine la relación entre música y neurociencia, desafiando prejuicios culturales y abriendo debates sobre cómo el cerebro procesa estímulos sonoros repetitivos.
Durante años, diversos sectores de la sociedad calificaron a la música clásica como el género de mayor complejidad y estímulo para el cerebro humano. No obstante, una especialista en neurociencia de origen español modificó esta perspectiva al demostrar que el reguetón activa una cantidad superior de áreas cerebrales en comparación con el jazz, la música electrónica o las composiciones de Bach.
La autora de esta afirmación es Manuela del Caño Espinel, neurocientífica y docente en el Área de Música de la Universidad de Burgos. A través de una disertación académica, la investigadora detalló los factores biológicos y sonoros que generan esta respuesta tan particular en el sistema nervioso central ante los ritmos urbanos.
Lo que descubrieron los estudios sobre el cerebro y el reguetón
La especialista detalló que diversas investigaciones analizaron la reacción del sistema nervioso ante diferentes estilos musicales mediante el uso de resonancias magnéticas. Durante el monitoreo de personas dentro de un escáner cerebral, los científicos observaron con asombro que el reguetón encendía una cantidad de zonas cerebrales superior a la de cualquier otro género evaluado.
Ante estos resultados, la investigadora aclaró que su análisis se enfoca estrictamente en la estructura rítmica y en el impacto neurológico del sonido, sin implicar una defensa de las letras de las canciones. La complejidad en la respuesta cerebral responde a la construcción musical propia de este ritmo urbano y a su efecto directo sobre las neuronas de los oyentes.
Por qué sucede este fenómeno
Manuela del Caño vinculó el impacto de este fenómeno con la capacidad de predicción del cerebro humano, un mecanismo neurológico clave para anticipar estímulos, procesar información y optimizar la energía mental. A diferencia de otros géneros de alta complejidad, el ritmo repetitivo y predecible del reguetón permite que el cerebro anticipe con facilidad la estructura musical siguiente, lo cual fomenta una participación activa y constante dentro de las zonas cerebrales encargadas del procesamiento rítmico.
Por el contrario, las obras de compositores clásicos como Johann Sebastian Bach presentan alteraciones constantes en sus tonalidades, ritmos y progresiones, resultando mucho menos previsibles para el oyente. Según la investigadora, cuando el sistema nervioso se enfrenta a una estructura que no logra predecir con éxito, la atención tiende a disminuir o desconectarse parcialmente debido a la excesiva dificultad que demanda el procesamiento de esos estímulos.