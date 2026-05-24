Clima caliente en La Ciudadela: nervios, silbidos y peleas en las tribunas durante la derrota de San Martín

La ausencia momentánea de la barra, que volvió a demorar su ingreso habitual con los bombos, las trompetas y las banderas, dejó en evidencia una realidad más profunda que la falta de instrumentos musicales: el resto del estadio no encontró motivos para cantar por cuenta propia. Un San Martín, apático, predecible y carente de luces, nunca contagió desde el césped hacia afuera. Sin el empuje artificial de la percusión que suele maquillar los baches anímicos, La Ciudadela quedó desnuda, reflejando el desencanto de una noche que ya pintaba fría desde el juego.