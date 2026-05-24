Sin ideas, sin juego y sin respuestas, San Martín cayó frente a Atlanta

Y en el peor momento futbolístico del “Santo”, llegó el mazazo. A los 14’, Lautaro Fedele aprovechó la pasividad de la defensa tucumana, metió una escapada letal por la banda izquierda y mandó el centro atrás para que Jeremías Rodríguez Puch la empujara al fondo de la red. Gol de Atlanta, estupor en las tribunas y un 1-0 que hacía pagar todas las falencias de una jornada para el olvido. Lo preocupante no fue solo el tanto, sino la falta de reacción: nadie se hacía cargo de tomar la lanza y el partido se escapaba entre la apatía.