DeportesSan Martín de Tucumán

Una batalla campal entre hinchas estalló en La Ciudadela tras la derrota

En un video que se viralizó en las redes sociales, se observa cómo dos grupos de simpatizantes se trenzan en una gresca generalizada en la zona del playón.

Una batalla campal entre hinchas estalló en La Ciudadela tras la derrota
LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
24 Mayo 2026

En el marco de una nueva derrota para San Martín en la Primera Nacional, la imagen del equipo no fue la única que dejó mucho que desear.

Minutos después de terminado el encuentro que el "Santo" perdió frente a Atlanta, dos grupos de unos 10 simpatizantes se debatieron en una batalla campal. Hombres, mujeres y hasta niños participaron de la gresca, que se dio a metros de la cantina del club, cuando la mayor parte del público ya había abandonado el estadio.

El episodio se dio en medio de un ambiente caldeado, en la zona de plateas, donde durante el cotejo hubo otros altercados entre grupos de hinchas, pero no habían pasado a mayores.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de las personas que participaron en la trifulca.

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