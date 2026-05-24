Improvisaciones, pelotazos y desorden: las señales de un San Martín en crisis

En ese contexto, Jorge Juárez terminó siendo uno de los pocos que mostró rebeldía. Jugando como volante por derecha, fue el que más intentó romper líneas, el que más empujó y el que al menos contagió algo de energía en un equipo apagado. Sin embargo, en el complemento Yllana primero lo mandó de lateral y después directamente lo sacó. Otra decisión difícil de entender en un equipo que justamente carece de futbolistas capaces de alterar el ritmo o desequilibrar.