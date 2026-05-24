Liga Tucumana: Lastenia ganó sobre el final y se ilusiona con la clasificación

El encuentro fue parejo y parecía encaminarse al empate, pero el equipo dirigido por Gabriel Fernández encontró el desahogo en la última acción de la tarde. Tras un córner ejecutado desde el sector derecho, el lateral izquierdo Enzo Jiménez apareció dentro del área y conectó la pelota para marcar el único gol del partido, desatando el festejo de los hinchas locales.