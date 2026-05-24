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Liga Tucumana: Lastenia ganó sobre el final y se ilusiona con la clasificación

El equipo de Gabriel Fernández venció 1-0 a Atlético Concepción con un gol agónico de Enzo Jiménez y quedó a dos puntos del líder del Grupo C.

Liga Tucumana: Lastenia ganó sobre el final y se ilusiona con la clasificación
Foto gentileza de Coni Madrea.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Social Lastenia venció 1-0 a Atlético Concepción con un gol agónico en el cierre de la octava fecha de la Liga Tucumana para prenderse en la pelea por la clasificación al Grupo C.
  • El gol de Enzo Jiménez tras un córner en la última jugada le dio el triunfo a Lastenia, que suma 14 puntos y quedó a dos unidades del rival, que sufrió su segunda derrota seguida.
  • La victoria reaviva las esperanzas de Lastenia de clasificar en el Grupo C, mientras la Liga Tucumana continúa con partidos clave para definir los lideratos de las zonas.
Resumen generado con IA

Social Lastenia logró una victoria agónica y de enorme valor en la pelea por la clasificación. En el cierre de la octava fecha —primera jornada de las revanchas— del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana, “La Gloria” derrotó 1 a 0 a Atlético Concepción y se metió nuevamente en la conversación del Grupo C.

El encuentro fue parejo y parecía encaminarse al empate, pero el equipo dirigido por Gabriel Fernández encontró el desahogo en la última acción de la tarde. Tras un córner ejecutado desde el sector derecho, el lateral izquierdo Enzo Jiménez apareció dentro del área y conectó la pelota para marcar el único gol del partido, desatando el festejo de los hinchas locales.

Con este triunfo, Lastenia alcanzó los 14 puntos y quedó a apenas dos unidades de Atlético Concepción, que atraviesa un momento complicado luego de sufrir su segunda derrota consecutiva en el campeonato.

En otro de los partidos destacados de la jornada, Villa Mitre consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 1 a 0 sobre San José, por el Grupo A. El único tanto del encuentro fue convertido por Matías Diarte.

Por el Grupo E, Azucarera Argentina y Concepción FC repartieron puntos tras igualar 1 a 1. El conjunto local se puso en ventaja durante el primer tiempo gracias a un penal convertido por Juan Pablo Carrazana, aunque en el complemento apareció Nahuel Pereyra para sellar la igualdad.

Otros partidos

La actividad continuará mañana con varios encuentros importantes. En “El Bosque”, desde las 17, Central Norte recibirá a Experimental en un duelo que contará con la presencia de ambas hinchadas.

Además, por el Grupo D, el líder Famaillá será local desde las 16 frente a Ateneo Parroquial Alderetes. Por su parte, en el Grupo B, Amalia enfrentará a San Martín. La fecha se completará el martes con el choque entre Atlético y Tucumán Central, que se jugará en cancha de San Jorge. (producción periodística: Carlos Oardi).

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