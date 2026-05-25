Cuando el sueldo ya no alcanza: “Mi reloj tendría que tener 30 horas”

Miércoles, seis de la mañana. En el barrio Ciudadela, sobre Bolívar al 1.500, todavía es de noche y el frío -cinco grados a esa hora- se mete con fuerza por las ventanas de la casa de Joaquín Gómez Picuard, el protagonista de esta historia. Una de esas historias que se repiten en silencio en Tucumán, cuando un solo trabajo no alcanza y el tiempo empieza a estirarse más de la cuenta. En el Gran Tucumán, tres de cada 10 trabajadores atraviesan esa realidad: 131.000 personas, aún teniendo empleo, necesitan sumar otro ingreso para sostenerse en una provincia donde la desocupación sigue siendo relativamente baja, pero en la que trabajar dejó de garantizar tranquilidad económica. El fenómeno ya alcanza a 1,6 millones de argentinos y el pluriempleo atraviesa uno de sus niveles más altos de la última década. A sus 31 años, el cuerpo de Joaquín ya casi no pregunta. Se acostumbró a arrancar temprano, incluso cuando el cansancio del día anterior todavía sigue ahí. Confiesa que duerme, con suerte, cinco horas por día. Como tantos tucumanos, sostiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes.