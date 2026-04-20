El crecimiento de San Pablo, el nuevo polo de expansión inmobiliaria del Gran Tucumán

Acuña destacó un cambio en la forma de habitar. El concepto tradicional de country, asociado al aislamiento, fue mutando hacia modelos más integrados. “Hoy el country dejó de ser un lugar alejado. En Tucumán todo está relativamente cerca. Lo que antes era distancia, hoy es parte de una nueva forma de vivir, más conectada pero con tranquilidad”, indicó. Este proceso convirtió a San Pablo en una especie de “ciudad dentro de la ciudad”, con capacidad de resolver muchas de las necesidades cotidianas sin depender completamente del centro. “Se está configurando como un espacio más autónomo, con servicios, viviendas y desarrollos que permiten una vida más completa”, agregó.