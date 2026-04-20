El crecimiento de San Pablo, el nuevo polo de expansión inmobiliaria del Gran Tucumán
Resumen para apurados
- San Pablo se consolida como el nuevo polo inmobiliario del Gran Tucumán este 2024 por su infraestructura estratégica y cercanía a Yerba Buena, según expertos en Encuentros LA GACETA.
- El crecimiento surge de la inversión privada y un entorno natural valorado. El modelo de country evolucionó hacia espacios integrados con autonomía y servicios de alta gama.
- San Pablo se proyecta como eje de expansión urbana. El desafío será mejorar la infraestructura pública y conectividad vial para absorber la demanda de viviendas premium terminadas.
El crecimiento urbano de Tucumán tiene hoy como protagonista a San Pablo. La zona se posiciona como uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario, impulsada por una combinación de infraestructura, ubicación estratégica y nuevas formas de habitar. Así lo explica el arquitecto y desarrollador, Benjamín Acuña, quien junto a Juan Pablo Abdelnur lidera BA Arquitectos y Desarrollos.
En el marco del ciclo “Encuentros LA GACETA” sobre Real Estate, el profesional analizó las razones detrás de este fenómeno. Sostuvo que el crecimiento no es casual. “Cuando una persona busca dónde vivir o invertir, lo primero que mira es la infraestructura. Y San Pablo hoy la tiene”. Según detalló, gran parte de ese desarrollo se explica por la inversión privada, que permitió consolidar servicios y accesos clave.
“En San Pablo se fueron generando condiciones que hoy hacen que la zona tenga una base sólida para crecer”, señaló. A esto se suma la cercanía con Yerba Buena y la conexión relativamente rápida con San Miguel de Tucumán. Pero no es solo una cuestión de servicios. La geografía también juega un papel determinante. “La cercanía al pedemonte, a la montaña, y el entorno natural hacen que la calidad de vida sea muy valorada. Es un equilibrio entre lo urbano y lo natural”, explicó.
Acuña destacó un cambio en la forma de habitar. El concepto tradicional de country, asociado al aislamiento, fue mutando hacia modelos más integrados. “Hoy el country dejó de ser un lugar alejado. En Tucumán todo está relativamente cerca. Lo que antes era distancia, hoy es parte de una nueva forma de vivir, más conectada pero con tranquilidad”, indicó. Este proceso convirtió a San Pablo en una especie de “ciudad dentro de la ciudad”, con capacidad de resolver muchas de las necesidades cotidianas sin depender completamente del centro. “Se está configurando como un espacio más autónomo, con servicios, viviendas y desarrollos que permiten una vida más completa”, agregó.
Desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, la zona también muestra una evolución. Acuña explicó que comenzaron con proyectos más pequeños en countries cercanos, pero que el crecimiento de la demanda los llevó a apostar por propuestas de mayor escala y calidad. “Fuimos elevando la vara. Hoy desarrollamos viviendas premium pensadas para un público que ya tuvo experiencia construyendo y busca evitar ese proceso”, señaló. Estas propiedades, que rondan entre los 400 y 500 metros cuadrados, están orientadas a un segmento específico del mercado. “No son primeras viviendas. Son segundas o terceras casas, para familias que priorizan el confort, el diseño y la funcionalidad”, explicó.
En ese sentido, el desarrollador remarcó que existe una demanda sostenida, aunque acotada. “Es un nicho chico, pero activo. Hoy estamos vendiendo alrededor de 10 casas por año y prácticamente sin competencia directa en ese segmento”, afirmó.
El perfil del comprador también cambió. Se trata de clientes más informados, con experiencia y expectativas más altas. “No es alguien que compra un producto estándar. Es una persona que viajó, que vio otras cosas y que busca calidad en todos los detalles”, indicó.
Esa exigencia se traduce en proyectos más personalizados, donde el diseño y la funcionalidad son claves. “Hoy las casas tienen que adaptarse a la vida real de las familias. Espacios integrados, dormitorios en suite, cocinas pensadas como lugares de encuentro y no solo de uso”, describió. Además, el factor tiempo juega un rol central. “Muchos clientes no quieren atravesar el proceso de construir. Prefieren una casa terminada, lista para habitar, y ahí es donde aparece nuestra propuesta”, agregó.
A futuro, Acuña se muestra optimista sobre la consolidación de San Pablo como eje de crecimiento. Sin embargo, advierte que el desarrollo deberá ir acompañado por mejoras en infraestructura pública, especialmente en conectividad. “Hoy todo está relativamente cerca, pero el gran desafío es mejorar la circulación y los accesos para acompañar este crecimiento”, concluyó.
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