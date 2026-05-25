Del cemento al mural: quieren transformar los puentes de calle Marco Avellaneda

Debajo del ruido constante de los autos y las motos, entre paredes llenas de grafitis y estructuras de cemento que miles de tucumanos atraviesan todos los días casi sin mirar, hay artistas y gestores culturales imaginando otra escena posible. Cuando ellos no piensan en los puentes de calle Marco Avellaneda sólo como pasos de tránsito. Ellos imaginan convertidos en corredores culturales, puntos de encuentro y postales urbanas atravesadas por el color, el arte y la identidad tucumana.