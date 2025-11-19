Secciones
DeportesFútbol

Aparecieron murales de Messi y "Dibu" Martínez vandalizados con frases contra "Chiqui" Tapia

Los mensajes surgieron en medio del enojo de los hinchas de Morón tras otra polémica arbitral en el Reducido.

Aparecieron murales de Messi y Dibu Martínez vandalizados con frases contra Chiqui Tapia
Hace 1 Hs

El clima volvió a tensarse en Deportivo Morón después de un fin de semana cargado de discusiones arbitrales. La eliminación del “Gallito” en el Reducido encendió la bronca de parte de la hinchada, que eligió expresarse con pintadas sobre murales vinculados a la selección argentina y al presidente de la AFA.

La reacción de los simpatizantes llegó luego de que la dirigencia intentara restarle relevancia a los fallos cuestionados, argumentando que los errores forman parte del juego y que los árbitros pueden equivocarse. Ese mensaje no conformó a un sector que consideró que su descontento no estaba siendo escuchado.

En ese contexto, los murales de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo y de Emiliano "Dibu" Martínez aparecieron intervenidos con frases como “Chiqui mafia, Toviggino delincuentes”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada” y “Chiqui mafia, corrupto”.

Lo ocurrido en la cancha de Deportivo Madryn, donde el equipo quedó eliminado por ventaja deportiva y además sufrió una expulsión, fue el punto de quiebre. Tras el partido, jugadores y cuerpo técnico denunciaron agresiones de parte del rival y de efectivos policiales, sin sanciones posteriores.

Situación del Reducido

Con Morón ya afuera, la final se disputará entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto. El primer duelo será en Río Cuarto el sábado 22 de noviembre a las 21.15, mientras que la definición por el ascenso a Primera quedará para el domingo 30.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolPrimera NacionalClub Deportivo MorónMundial Qatar 2022Claudio "Chiqui" TapiaDeportivo MadrynDibu Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un 11 inédito para enfrentar a Angola

La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un "11" inédito para enfrentar a Angola

Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le ganó a Angola en el último amistoso del año

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le ganó a Angola en el último amistoso del año

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
4

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
6

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Más Noticias
Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

¿Dónde se pagan los sueldos más altos del país?

¿Dónde se pagan los sueldos más altos del país?

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Las tormentosas novelas tucumanas

Las tormentosas novelas tucumanas

Comentarios