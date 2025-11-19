Aparecieron murales de Messi y "Dibu" Martínez vandalizados con frases contra "Chiqui" Tapia

El clima volvió a tensarse en Deportivo Morón después de un fin de semana cargado de discusiones arbitrales. La eliminación del “Gallito” en el Reducido encendió la bronca de parte de la hinchada, que eligió expresarse con pintadas sobre murales vinculados a la selección argentina y al presidente de la AFA.
La reacción de los simpatizantes llegó luego de que la dirigencia intentara restarle relevancia a los fallos cuestionados, argumentando que los errores forman parte del juego y que los árbitros pueden equivocarse. Ese mensaje no conformó a un sector que consideró que su descontento no estaba siendo escuchado.
En ese contexto, los murales de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo y de Emiliano "Dibu" Martínez aparecieron intervenidos con frases como “Chiqui mafia, Toviggino delincuentes”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada” y “Chiqui mafia, corrupto”.
Lo ocurrido en la cancha de Deportivo Madryn, donde el equipo quedó eliminado por ventaja deportiva y además sufrió una expulsión, fue el punto de quiebre. Tras el partido, jugadores y cuerpo técnico denunciaron agresiones de parte del rival y de efectivos policiales, sin sanciones posteriores.
Situación del Reducido
Con Morón ya afuera, la final se disputará entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto. El primer duelo será en Río Cuarto el sábado 22 de noviembre a las 21.15, mientras que la definición por el ascenso a Primera quedará para el domingo 30.