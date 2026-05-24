Colapinto, un sexto puesto que vale una declaración de futuro

Resumen para apurados
- Franco Colapinto alcanzó el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, logrando su mejor resultado histórico en la categoría y sumando puntos clave para Alpine.
- En una carrera compleja por el frío en Montreal, el piloto argentino superó a su compañero de equipo y se recuperó con solidez tras un leve despiste que dañó su alerón.
- Es la mejor posición para un argentino en F1 desde 1982. Este avance consolida el crecimiento de Colapinto y de Alpine de cara a la próxima fecha en el circuito de Mónaco.
La de Canadá fue la carrera de la supervivencia para la F-1. Y para Franco Colapinto resultó la que mejor posición le otorgó desde que llegó a la categoría: 6°. Lo paradójico fue que lo consiguió en quizás su carrera más aburrida, ya que salvo algunas situaciones del comienzo, después hizo una carrera en la que sacó una buena diferencia, pero no tuvo opción de avanzar, como tampoco de ser superado. “Se hizo un poco larga, fue un desafío en solitario, pero al final me sentí muy feliz”, contó. El resultado final lo dejó con una sonrisa de oreja a oreja, la misma que dibujó la carrera de los mecánicos, que lo recibieron en boxes con abrazos y apretones de mano.
Sí hay que apuntar que hubo una situación en la que Franco casi pierde todo: había ingresado a los pits para cambiar por neumáticos duros, estos estaban fríos para rodar en un piso que también estaba con bajada temperatura. Entonces el Alpine se movió hacia el pasto y rozó el muro, rompiendo una parte del alerón delantero. Fue un desliz, y nada más. “Fue un error, después me tranquilicé y todo salió bien”, afirmó.
Por todo lo demás, lo del bonaerense quedó asentado como un excelente paso adelante. Volvió a mostrarse sólido, en crecimiento y dueño de una inteligencia estratégica. Esto, acompañado de un auto que evidentemente mejora carrera a carrera.
En este ascendente momento que vive Franco no se puede soslayar lo que logró en Canadá para el historial de nuestro automovilismo: desde que Carlos Reutemann logró un puesto de podio en Sudáfrica, en 1982, ningún otro argentino había estado tan adelante en una clasificación de la F-1.
Hay cifras que avalan todo lo bueno que le está pasando a Colapinto: suma 15 puntos y está 11° en el campeonato, quedando a sólo cinco de su compañero, el francés Pierre Gasly (llegó llegó 8°), a quien volvió a superar durante prácticamente todo el fin de semana canadiense. Otro número de valor: entra Colapinto y Gasly llevaron a Alpine a sumar 35 unidades, consolidándose como la quinta fuerza de la categoría.
La carrera en la pista de Montreal fue de supervivencia, desde el momento mismo en que se deslizó la posibilidad de lluvia. Esto llevó al equipo McLaren a largar con sus coches con neumáticos para piso húmedo, pero la estrategia salió mal: el pronóstico de competencia bajo el agua no se cumplió y los bólidos de Oscar Piastri y Lando Norris fueron un fiasco. Por otro lado, el frío también hizo su parte: la carrera comenzó con sólo 17° en el asfalto, lo que generó mucha incertidumbre a la hora de acelerar. Nada de esto le quitó la ambición al italiano Kimi Antonelli, que ganó con un Mercedes por cuarta vez consecutiva, luego de echar mano a una temeraria pero efectiva estrategia de desgaste sobre sus rivales, de la cual su compañero de equipo, el británico George Russell fue la principal “víctima”, al abandonar.
Y si el juvenil italiano de sólo 19 años ya adelantó los tiempos de la renovación generacional en la “máxima” con su amplio dominio hasta aquí en el campeonato, bueno es destacar lo hecho por dos experimentados. El británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se sacaron “chispas” peleando por el segundo puesto.
El 7 de junio, serán las calles del Principado de Mónaco las que reciban a la “máxima”. Colapinto ya corrió allí y eso le otorga un mejor panorama a la experiencia por vivir. Lo que viene logrando le permite ilusionarse con seguir avanzando, aunque sepa que por ahora Alpine no tiene todavía ese plus que le permita pelearle a los coches de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull mano a mano. Vale el detalle: en Canadá, aunque fue 6°, Colapinto quedó a una vuelta de los cuatro primeros de la carrera. Lo interesante es que, en cada competencia se nota el desarrollo del auto. Y también la fortaleza de Franco, que ya no es un convidado de piedra, sino que empieza a asumir protagonismo. A partir de lo sembrado en los 21 meses de F-1 con que cuenta, todo lo que viene puede ser una gran cosecha para él.