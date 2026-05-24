Colapinto, un sexto puesto que vale una declaración de futuro

El 7 de junio, serán las calles del Principado de Mónaco las que reciban a la “máxima”. Colapinto ya corrió allí y eso le otorga un mejor panorama a la experiencia por vivir. Lo que viene logrando le permite ilusionarse con seguir avanzando, aunque sepa que por ahora Alpine no tiene todavía ese plus que le permita pelearle a los coches de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull mano a mano. Vale el detalle: en Canadá, aunque fue 6°, Colapinto quedó a una vuelta de los cuatro primeros de la carrera. Lo interesante es que, en cada competencia se nota el desarrollo del auto. Y también la fortaleza de Franco, que ya no es un convidado de piedra, sino que empieza a asumir protagonismo. A partir de lo sembrado en los 21 meses de F-1 con que cuenta, todo lo que viene puede ser una gran cosecha para él.