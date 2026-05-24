Colapinto hizo historia en Canadá y le mandó un mensaje a los fanáticos: "Estoy muy feliz por haberles dado este resultado"

Franco Colapinto no para de conmover al mundo de la Fórmula 1. Su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá no solo representa su mejor resultado histórico en la máxima categoría, sino también la confirmación de que el argentino está para pelear de igual a igual ante cualquier escenario. Sin embargo, la carrera en el circuito Gilles Villeneuve tuvo de todo: adrenalina, una pista traicionera por la amenaza de la lluvia y un tremendo susto que casi le arruina el domingo.