Colapinto hizo historia en Canadá y le mandó un mensaje a los fanáticos: "Estoy muy feliz por haberles dado este resultado"
Tras alcanzar un épico sexto puesto en Montreal, su mejor resultado en la Fórmula 1, el pilarense agradeció el apoyo del público y destacó el "efecto positivo" de su reciente encuentro con Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró este domingo su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá en Montreal, tras una exigente carrera.
- El piloto superó una pista húmeda y un leve choque contra el muro tras salir de boxes. Dedicó el logro a los fanáticos y destacó el impulso de conocer a Lionel Messi.
- Este resultado consolida el nivel de Colapinto en la F1 y representa un éxito clave para Alpine, que sumó valiosos puntos dobles con el octavo puesto de su compañero Gasly.
Franco Colapinto no para de conmover al mundo de la Fórmula 1. Su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá no solo representa su mejor resultado histórico en la máxima categoría, sino también la confirmación de que el argentino está para pelear de igual a igual ante cualquier escenario. Sin embargo, la carrera en el circuito Gilles Villeneuve tuvo de todo: adrenalina, una pista traicionera por la amenaza de la lluvia y un tremendo susto que casi le arruina el domingo.
Tras bajarse del monoplaza y con la felicidad a flor de piel, el pilarense analizó su actuación, detalló el incidente contra el muro y dejó una dedicatoria muy especial que involucra nada menos que a Lionel Messi.
El punto de inflexión en la carrera de Franco ocurrió justo después de su detención en los pits. El argentino venía imprimiendo un ritmo demoledor, pero el asfalto húmedo de Montreal le jugó una mala pasada al regresar a la pista.
"Al principio empujé mucho; en esa parte de la carrera venía muy fuerte. Después, cuando salí de boxes, le pegué a la pared: toqué un poco, pisé un poco el agua y me fui... le pegué fuerte con la parte izquierda", confesó Colapinto con total honestidad.
A pesar del impacto, la fortaleza del Alpine le permitió seguir en competencia, aunque debió cambiar drásticamente su modo de conducción: "El auto quedó un poco mal de atrás y me lo tomé con calma, pero igualmente teníamos una ventaja (gap) muy grande".
El pilarense explicó cuál era el plan estratégico antes del incidente. "En la primera parte de la carrera lo natural era que quisiera hacer el gap cada vez más grande para que me quedara bien la parada. Cuando paré, salí rápido y cometí ese pequeño error. Pero bueno, después de eso me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final. Fue una carrera larga, de muchas vueltas y un poco solitaria", aseguró.
| Franco Colapinto post Gran Premio de CanadÃ¡ ð¨ð¦— Alpine ARG ð¦ð· (@AlpineArg_) May 24, 2026
âCarrera larga, muchas vueltas un poco solitario pero llegamos a los puntos, doble puntos para el equipo; sextos y octavos. Muy feliz.â pic.twitter.com/TfSI6i9Wcj
El "efecto Messi" y la dedicatoria a los hinchas
Más allá del análisis técnico, Colapinto se tomó un momento para agradecer el apoyo incondicional del público argentino, el cual se intensificó tras los eventos previos al Gran Premio, incluyendo el masivo Road Show de exhibición y un encuentro íntimo con el capitán de la selección argentina.
"Estoy feliz de haberles dado este resultado. Se lo merecían por haberme apoyado tanto después del Road Show. Después de esa visita y de conocer a 'Leo' (Lionel Messi) fue todo muy positivo, hay que seguir así", lanzó Franco con una sonrisa.
Negocio redondo para Alpine
Para la escudería francesa, la jornada en Canadá fue lisa y llanamente perfecta. Al espectacular sexto lugar de Colapinto se le sumó la gran tarea de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cruzó la bandera de cuadros en la octava posición.
El piloto argentino no dejó pasar la oportunidad de destacar el rendimiento colectivo antes de poner la mente en los desafíos que se vienen. "Lo importante es que nos llevamos los puntos. Doble puntaje para el equipo otra vez: sexto y octavo es muy bueno. Así que nada, estoy muy contento y ahora quiero enfocarme en la próxima", cerró.
ðï¸| Franco Colapinto mandÃ¡ndole un mensaje a los argentinos— Alpine ARG (@AlpineArg_) May 24, 2026
"Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecÃan por haberme apoyado tanto.
DespuÃ©s del Road Show, de conocer a Leo... fue todo realmente muy positivo y hay que seguir asÃ" pic.twitter.com/IL3Mxxncgx