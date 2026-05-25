EconomíaNoticias económicas

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

Según Zentrix, seis de cada 10 personas miran la próxima elección en clave económica.

COMPRAS AJUSTADAS. Según el monitoreo, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos.
COMPRAS AJUSTADAS. Según el monitoreo, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs

La macroeconomía argentina exhibe cierto orden. La sociedad, sin embargo, advierte que, el efecto “derrame” en la microeconomía, en el bolsillo de cada familia, demora más de la cuenta. El 59,5% de los argentinos sondeados por Zentrix Consultora considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes, puntualiza el Monitoreo de Opinión Pública (MOP) al que accedió LA GACETA. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar, fundamenta.

El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. “La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad”, acota la consultora. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.

El impacto electoral

El monitoreo de Zentrix también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual, el 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. “No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes”, advierte la consultora.

AmCham pidió reformas estructurales y advirtió que "no alcanza con estabilizar la macroeconomía"

AmCham pidió reformas estructurales y advirtió que no alcanza con estabilizar la macroeconomía

Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar.

En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosInflación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La argentinidad está de moda
1

La argentinidad está de moda

Agotados por las malas noticias
2

Agotados por las malas noticias

De modas diabólicas y retos periodísticos
3

De modas diabólicas y retos periodísticos

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio
4

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Adorni, los medios y el arte de embaucar
5

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Ranking notas premium
De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte
1

De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
2

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
3

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

La era de los perdedores

La era de los perdedores

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Comentarios