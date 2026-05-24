La jugada que cambió la final del Apertura: mirá el penal con el que Belgrano comenzó a torcer la historia contra River

La final entre Belgrano y River tuvo goles, polémicas, tensión y un cierre completamente descontrolado. Pero hubo una acción puntual que terminó modificando por completo la historia del partido y que todavía sigue generando debate: el penal sancionado para el “Pirata” a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el “Millonario” ganaba 2 a 1 y parecía encaminado al título.