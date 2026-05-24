Belgrano campeón: le ganó una final épica a River y se quedó con el torneo Apertura

La final tuvo de todo desde el comienzo. Belgrano arrancó mejor y obligó rápidamente a una gran actuación de Santiago Beltrán, que sostuvo a River con dos atajadas claves ante Passerini y Rigoni. Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet golpeó primero gracias a Facundo Colidio, que empujó debajo del arco una buena jugada colectiva para abrir el marcador a los 17 minutos del primer tiempo.