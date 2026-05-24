VIDEO: Mirá los goles de Colidio y Morales en el frenético primer tiempo de la final entre River y Belgrano

Resumen para apurados
- River Plate y Belgrano empatan 1-1 en la final del Apertura 2026 jugada hoy en el estadio Mario Alberto Kempes, buscando coronar al nuevo campeón del fútbol argentino.
- Facundo Colidio abrió el marcador para el Millonario tras una jugada de Galván, pero Leonardo Morales igualó rápidamente de cabeza tras un tiro de esquina de Zelarayán.
- El resultado parcial deja la definición del campeonato totalmente abierta para el segundo tiempo, tras una etapa inicial de alta intensidad física y constantes llegadas.
El estadio Mario Alberto Kempes es el escenario de una verdadera batalla futbolística. El primer tiempo de la gran final del Apertura entre River y Belgrano no dio respiro: tuvo goles, polémicas, pierna fuerte y un ritmo frenético que dejó la definición totalmente abierta de cara al complemento. Bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, ambos equipos se marcharon al descanso con un justo 1-1 en el marcador.
El inicio del encuentro mostró a un Belgrano decidido a golpear rápido de la mano de la jerarquía de su capitán, Lucas Zelarayán. Apenas al minuto de juego, Juan Velázquez avisó con un remate desviado, y a los 4', el arquero millonario Santiago Beltrán empezó a vestirse de figura al taparle un mano a mano clave a Lucas Passerini. River se veía desbordado en el medio campo, al punto de que Aníbal Moreno recibió la tarjeta amarilla a los 2 minutos por una dura infracción sobre el "Chino".
A los 12', Beltrán volvió a salvar las papas del equipo de Eduardo Coudet tras desviar un peligroso disparo de Emiliano Rigoni. La defensa de Núñez, liderada por el capitán Lucas Martínez Quarta y el joven Lautaro Rivero, sufría ante cada avance vertical del conjunto dirigido por Ricardo Zielinski.
GRAN ATAJADA DE SANTIAGO BELTRÁN.
La ráfaga de los goles: del festejo de Colidio al testazo de Morales
Cuando peor la pasaba el elenco de Núñez, apareció la jerarquía individual. A los 18 minutos, Tomás Galván armó una gran jugada por la banda, desbordó a la defensa cordobesa y envió un centro preciso para que Facundo Colidio la empujara al fondo de la red, decretando el 1-0 parcial y desatando la euforia millonaria.
FACUNDO COLIDIO Y EL 1-0 DE RIVER EN LA FINAL DEL APERTURA ANTE BELGRANO.
Lejos de asimilar el golpe de forma negativa, Belgrano reaccionó con hidalguía y acorraló a River a fuerza de tiros de esquina ejecutados por Zelarayán. La recompensa para el "Pirata" llegó a los 26': tras un córner preciso del "Chino", el defensor Leonardo Morales ganó de arriba en absoluta soledad y metió un frentazo inatajable para Beltrán, sellando el 1-1 definitivo de la primera etapa.
LEONARDO MORALES YA LO EMPATA PARA BELGRANO EN LA FINAL VS RIVER.