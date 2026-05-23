River y Belgrano, mano a mano en busca de la gloria del torneo Apertura

Resumen para apurados
- River Plate y Belgrano jugarán este domingo la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.
- River llega diezmado por lesiones tras superar a Central, mientras que el Belgrano de Zielinski eliminó a Argentinos Juniors y busca coronar un gran proceso competitivo.
- El duelo consagrará a un nuevo campeón local: significará la consolidación del ciclo de Coudet en River o el primer título histórico de Primera División para Belgrano.
River Plate y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino y que promete un marco imponente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro está programado para las 15.30 y podrá verse a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. La terna arbitral estará encabezada por Yael Falcón Pérez, con Leandro Rey Hilfer a cargo del VAR, en una designación que ya generó expectativa por tratarse de un partido de alta tensión.
El “Millonario” llegó a esta instancia luego de superar a Rosario Central por 1 a 0 en semifinales, con un penal convertido por Facundo Colidio. Sin embargo, la victoria dejó consecuencias importantes en el aspecto físico, ya que el equipo sufrió las lesiones de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, tres piezas de peso en el esquema.
Montiel y Moreno entrenaron de manera diferenciada en la última práctica y su presencia desde el arranque es una incógnita. El lateral arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo, mientras que el mediocampista sufrió un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Ambos viajarán a Córdoba con el plantel y serán exigidos hasta último momento. En caso de no llegar en condiciones, Eduardo Coudet ya tiene alternativas definidas: Fabrizio Bustos ingresaría por Montiel en el lateral derecho y Lucas Silva ocuparía el lugar de Moreno en el mediocampo. El que sí estará seguro desde el arranque es Joaquín Freitas, que acompañaría a Colidio en el ataque en reemplazo de Driussi.
River buscará volver a consagrarse campeón después de dos años, ya que su último título fue la Supercopa Argentina 2024. El equipo tuvo un Torneo Apertura irregular, con momentos de crisis futbolística que incluso derivaron en el cambio de entrenador, cuando Marcelo Gallardo dejó su cargo y fue reemplazado por el “Chacho” Coudet. Desde su llegada, el “Millo” logró estabilizarse y finalizar segundo en la Zona B con 29 puntos.
En los playoffs, el camino no fue sencillo. En octavos, ante San Lorenzo, estuvo al borde de la eliminación, pero un agónico gol de Juan Fernando Quintero llevó la serie a los penales, donde River avanzó. Luego superó a Gimnasia en cuartos y a Rosario Central en semifinales, siempre con tramos de sufrimiento pero logrando sostener la ventaja en los momentos decisivos.
Belgrano, por su parte, llega tras finalizar quinto en la Zona B con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. En los playoffs creció en su rendimiento: eliminó a Talleres en el clásico cordobés, venció a Unión en cuartos y superó a Argentinos Juniors en una dramática definición por penales.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski, que ya sabe lo que es hacer historia con el club, intentará conquistar el primer título de Primera División para la institución. El “Pirata” llega con ilusión y con el antecedente de haber eliminado rivales de peso, además del impulso de un proceso que lo devolvió a la competitividad en el plano local.
Ambos equipos ya se enfrentaron en este torneo, el 5 de abril en el Monumental, donde River se impuso con claridad por 3 a 0 con dos goles de Tomás Galván y uno de Colidio. Sin embargo, esta final será un escenario completamente distinto, con el título en juego y sin margen de error.