River y Belgrano, mano a mano en busca de la gloria del torneo Apertura

Montiel y Moreno entrenaron de manera diferenciada en la última práctica y su presencia desde el arranque es una incógnita. El lateral arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo, mientras que el mediocampista sufrió un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Ambos viajarán a Córdoba con el plantel y serán exigidos hasta último momento. En caso de no llegar en condiciones, Eduardo Coudet ya tiene alternativas definidas: Fabrizio Bustos ingresaría por Montiel en el lateral derecho y Lucas Silva ocuparía el lugar de Moreno en el mediocampo. El que sí estará seguro desde el arranque es Joaquín Freitas, que acompañaría a Colidio en el ataque en reemplazo de Driussi.