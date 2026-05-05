Futsal: Atlético Tucumán goleó a Los Pinos y se metió en los octavos del Nacional C-20 Norte

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán goleó 5-2 a Los Pinos este martes en Misiones, logrando la clasificación a los octavos de final del torneo Nacional C-20 Norte de futsal.
- Tras una derrota inicial, el equipo de Nicolás Reynaga se recuperó venciendo a Godoy Cruz y a los correntinos. El plantel costea sus propios gastos de traslado y estadía.
- El Decano buscará avanzar este miércoles en la fase eliminatoria. El éxito de este plantel joven consolida un proyecto deportivo que ya integra la categoría Elite regional.
El futsal de Atlético Tucumán continúa avanzando a paso firme y este martes volvió a dar un golpe de autoridad en el Nacional C-20 Norte. El “Decano” venció 5-2 a Los Pinos de Corrientes y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen que se disputa en Montecarlo, Misiones.
El equipo dirigido por Nicolás Reynaga se ganó la plaza tras un 2025 exitoso, en el que se coronó campeón del Apertura; y un gran comienzo de 2026 con el título de la Copa Tucumana. “Clasificamos por el mérito deportivo que viene teniendo el equipo”, explica el entrenador, quien también dirige al equipo de Primera que milita en la categoría Elite. De hecho, dicho equipo de mayores está prácticamente conformado por los mismos jugadores. “Cambian solo cinco nombres. Es un proyecto de chicos muy jóvenes”, detalla el DT
Para lograr el pase de ronda, el “Decano” debió reponerse de un debut esquivo en el que cayó 3-2 contra Don Bosco de Paraná. Luego, se impuso 5-2 en un “clásico” contra Godoy Cruz de Mendoza y finalmente selló la historia con la goleada ante los correntinos. Este miércoles, Atlético afrontará los octavos de final a partido único, con rival y horario a confirmar, y transmisión en vivo a través del canal oficial de Youtube de la Confederación.
“El primer objetivo era pasar el grupo y lo conseguimos. Ahora vamos paso a paso para llegar lo más lejos posible”, asegura Reynaga sobre un plantel que afronta los gastos del viaje “a pulmón”, ya que los propios jugadores costean su estadía y traslado a Misiones para representar a la institución.
Atlético no es el único equipo de la provincia que viajó hacia el lado este del país. "Viajamos en un colectivo grande junto con Carioca y Gimnasio; estamos conviviendo juntos en un albergue y nos estamos haciendo el aguante entre los clubes. También se sumó La Normal, aunque ellos están hospedados en otro lugar", cerró el DT.
El plantel completo
Santiago Nahas, Thiago Barrionuevo, Mirko Rocha, Mateo Urquiza, Santiago Zarate, Diego Jerez, Mateo Capoccetti, Geronimo Moran, Nahuel Williams, Tadeo Robles, Juan Decima, Joaquin Cantos, Said Rodriguez y Benjamin Rodriguez.
Cuerpo técnico: Nicolas Reynaga (DT), Matias Vega (AT) e Ivo Molina (PF).