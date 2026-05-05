Futsal: Atlético Tucumán goleó a Los Pinos y se metió en los octavos del Nacional C-20 Norte

El equipo dirigido por Nicolás Reynaga se ganó la plaza tras un 2025 exitoso, en el que se coronó campeón del Apertura; y un gran comienzo de 2026 con el título de la Copa Tucumana. “Clasificamos por el mérito deportivo que viene teniendo el equipo”, explica el entrenador, quien también dirige al equipo de Primera que milita en la categoría Elite. De hecho, dicho equipo de mayores está prácticamente conformado por los mismos jugadores. “Cambian solo cinco nombres. Es un proyecto de chicos muy jóvenes”, detalla el DT