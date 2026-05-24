Dos muertos y una mujer herida en un choque fatal durante una persecución policial

Resumen para apurados
- Dos hombres murieron en El Colmenar, Tucumán, el sábado a la noche tras chocar dos motos en medio de una persecución policial que se desencadenó por la fuga de un sospechoso.
- Tras chocar un patrullero y esquivar un disparo de advertencia, el prófugo giró a alta velocidad y chocó de frente contra otra moto. Una mujer sobreviviente está internada.
- La Unidad Fiscal de Homicidios II investiga la mecánica del hecho con peritajes del ECIF, mientras se aguarda la declaración de la sobreviviente para esclarecer el caso.
Dos hombres murieron y una mujer resultó herida luego de un violento choque ocurrido durante una persecución policial en la localidad de El Colmenar, en Las Talitas.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, que trabaja para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
El episodio ocurrió durante la noche del sábado en la intersección de calles Charcas y la ruta 305. Según las primeras averiguaciones, una motocicleta que era perseguida por efectivos policiales impactó inicialmente contra el rodado de la fuerza. Tras esa colisión, uno de los uniformados efectuó un disparo de advertencia al aire.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor perseguido realizó entonces una brusca maniobra de giro y continuó la fuga a alta velocidad. Metros más adelante terminó chocando de frente contra una tercera motocicleta en la que circulaba una pareja.
Como consecuencia del fuerte impacto, Raúl Exequiel Arallania, de 28 años, falleció en el lugar. El otro conductor involucrado, José David Salinas, de 34 años, fue trasladado al hospital Avellaneda, donde posteriormente se confirmó su muerte.
La mujer que acompañaba a Salinas fue derivada al hospital Padilla. Según los últimos reportes médicos, permanece internada aunque fuera de peligro.
Por disposición del fiscal Sale, la investigadora Lucrecia Lugones coordinó las tareas en la escena y solicitó la intervención de los peritos interdisciplinarios del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Desde la Fiscalía informaron además que este domingo por la mañana comenzó la autopsia al cuerpo de Salinas, mientras que los investigadores esperan la autorización formal para tomar declaración a la mujer sobreviviente, cuyo testimonio es considerado clave para reconstruir lo ocurrido.
En paralelo, los peritos del ECIF continuaron con la recolección de evidencias balísticas, mecánicas y planimétricas para avanzar en el esclarecimiento del caso.