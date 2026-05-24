Israel Cinman: “Un líder crea un mundo al que la gente quiere pertenecer apasionadamente”

-Porque tenemos miedo. No nos enseñaron a vivir; tenemos terror a vivir y, puntualmente, también a perecer sin haber vivido. La inmensa cantidad de la gente nació, pero no vivió, tomando en cuenta aquel concepto de dejar a este mundo un poco mejor y de haber sido aunque sea un poco feliz, de estar en plenitud un momento, de estar presente. Una gran cantidad de personas no lo está y no hay placer. La búsqueda actual de esos momentos es casi hedonista, como nunca antes la tuvimos. La gente prácticamente está presente en los gimnasios, porque tiene una necesidad de parecer más que de ser. El éxito está en ser, no sólo en parecer. No es al revés la ecuación. Nos hace falta una investigación interna, haciéndonos preguntas existenciales. De dónde vengo, hacia dónde voy y por qué estoy aquí. Propósitos. Son preguntas necesarias en la búsqueda interna de la identidad humanitaria. Esto suele darse en los niños, pero no es un patrimonio exclusivo de ellos. Ellos tienen una visión diferente, un registro del otro, una visión comunitaria, pero a la vez luchan con un sistema educativo creado para un mundo que ya no está.