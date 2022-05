Israel Cinman: “hay que cambiar de cuajo el concepto de éxito e incorporar el del logro”

-Creo que hay que cambiar de cuajo el concepto del éxito por el concepto de logro. El logro tiene que ver con cuando tu resultado incide para la construcción de un mundo más inclusivo. Estamos frente al gran cambio de época; hasta las mediciones cambian. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) no es que este mal, pero si se lo analiza hasta su creador, Simon Kuznets, lo ponía en dudas porque sostenía que sus efectos eran limitados ya que no plantea la manera de incluir a la gente en esa medición. Hoy, y particularmente en la Argentina, tiende a marginalizarse a esa gente. El éxito y el logro, entonces, será subir a bordo a la mayor cantidad de personas posibles a un mundo más inclusivo. Un empresario o un emprendedor de logro tiene que diseñar una nueva sociedad con mucho más inclusión. Ya no se resiste ningún sistema con tantas asimetrías como las que se observan en buena parte del capitalismo periférico. Y tenés diferentes vías para alcanzar la meta. Por ejemplo, las empresas B, de triple impacto, no sólo vinculado con lo económico, sino también a lo social y a lo ecológico. Lo ves en todos lados. La Organización de las Naciones Unidas lo plantea; también los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Todos te están hablando acerca de que no es suficiente el éxito económico. Tenemos que expandir nuestras miradas y ver qué es lo que está haciendo el nuevo mundo. Tucumán, en ese aspecto, tiene un enorme potencial; una densidad importante de población; una multiplicidad de universidades; un mercado importantísimo para la región; tiene turismo. Pero lo que veo que está fallando es el entramado del encuentro; no hablo de las reuniones asimétricas, sino de las simétricas, en el que la academia trabaje al lado de las empresas y viceversa. En esta experiencia, creo que no puede haber un emprendimiento de alto valor inclusivo si no están los deportistas y la gente de la espiritualidad. Ambos tienen un sistema de adherencia única, basada en la fidelidad. Los empresarios tucumanos, no obstante, están trabajando en el nuevo modelo. Se están dando cuenta que el éxito del pasado no me asegura el éxito del futuro. Eso es muy fuerte.