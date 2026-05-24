Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Hoy Franco Colapinto afrontará una nueva prueba de fuego en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Canadá, una carrera que puede marcar otro paso adelante en su crecimiento dentro de la categoría. Después de un sábado muy positivo en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y logró clasificarse entre los 10 mejores, el piloto argentino buscará sumar puntos importantes con Alpine en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
La carrera principal del GP de Canadá comenzará desde a las 17 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+, FOX Sports y la plataforma oficial F1 TV.
El fin de semana de Colapinto tuvo un cambio radical respecto al inicio del viernes. El argentino había comenzado condicionado por un problema eléctrico en el Alpine A526 que le impidió completar vueltas en la práctica libre. Sin embargo, logró recuperarse rápidamente y mostró un gran nivel tanto en la sprint como en la clasificación.
En la carrera corta del sábado avanzó cuatro posiciones y terminó noveno, muy cerca de la zona de puntos. Además, dejó varias maniobras destacadas en el pelotón medio y confirmó que se siente cómodo en un circuito técnico y veloz como el Gilles-Villeneuve. Horas más tarde, el piloto de Pilar volvió a destacarse al meterse en la Q3 y asegurarse el décimo lugar de largada para la carrera principal.
La pole position quedó en manos de George Russell, que liderará una primera fila completamente dominada por Mercedes junto a Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano llega como líder del campeonato luego de ganar en Miami y buscará sostener el gran momento de la escudería alemana.
Cómo es el circuito Gilles-Villeneuve
El Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal, tiene 4,361 kilómetros de extensión y es uno de los trazados más particulares de la Fórmula 1. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas y sectores de tipo “stop-and-go”, donde la precisión resulta fundamental.
La competencia se disputará a 70 vueltas para completar un recorrido total de 305,270 kilómetros. Además, el circuito cuenta con 14 curvas y con el histórico “Muro de los Campeones”, uno de los sectores más temidos por los pilotos debido a la cercanía de los muros y el poco margen para el error.