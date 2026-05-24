Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Hoy Franco Colapinto afrontará una nueva prueba de fuego en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Canadá, una carrera que puede marcar otro paso adelante en su crecimiento dentro de la categoría. Después de un sábado muy positivo en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y logró clasificarse entre los 10 mejores, el piloto argentino buscará sumar puntos importantes con Alpine en uno de los circuitos más exigentes del calendario.