EN VIVO: Tras su mejor resultado en Miami, Franco Colapinto afronta el GP de Canadá

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 vuelve a acelerar este fin de semana en Montreal y Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando su mejor momento desde su desembarco en la categoría. El piloto de Alpine viene de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la "Máxima" con un séptimo puesto que renovó la ilusión del equipo francés.

Como ocurrió en Estados Unidos, la fecha canadiense tendrá formato Sprint, por lo que la actividad comenzará este viernes con una única práctica libre y luego seguirá con la clasificación para la carrera corta del sábado.

El presente de Alpine cambió por completo respecto de 2025, cuando el equipo peleaba en el fondo de la parrilla. Ahora, la escudería francesa se ubica quinta en el Campeonato Mundial de Constructores y llegará a Montreal con nuevas mejoras técnicas en sus monoplazas, buscando seguir achicando diferencias con los equipos de punta.

El líder del campeonato es Kimi Antonelli, de Mercedes, ganador de la última carrera en Miami.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00

Clasificación: 17.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00

La actividad podrá verse en Argentina por Fox Sports, Disney+.