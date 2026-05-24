Cómo es el sistema de IA “Gemelo Digital Social”

El lanzamiento fue realizado mediante un video institucional difundido el viernes por Capital Humano y replicado en redes sociales tanto por Pettovello como por Milei. En ambos casos, el Gobierno presentó la iniciativa como un cambio de paradigma en materia de política social y como una apuesta para posicionar a la Argentina a la vanguardia en la utilización de inteligencia artificial aplicada al Estado. Los “gemelos digitales” suelen aplicarse en países con alto desarrollo para la definición de políticas urbanas o de infraestructura, pero en Argentina se utilizará en el ámbito de las políticas sociales.