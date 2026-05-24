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Cómo es el sistema de IA “Gemelo Digital Social”

El Gobierno lanzó una plataforma diseñada para anticipar y proyectar impactos de medidas oficiales mediante análisis de datos.

EXPECTANTES. Javier Milei y Sandra Pettovello al lanzar el programa. afp
EXPECTANTES. Javier Milei y Sandra Pettovello al lanzar el programa. afp
Hace 2 Hs

El Ministerio de Capital Humano presentó “Gemelo Digital Social”, un nuevo sistema basado en inteligencia artificial que buscará diseñar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de políticas públicas, a partir del procesamiento masivo de datos., publicó “Infobae”. La iniciativa, impulsada por la ministra Sandra Pettovello y respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, apunta a construir un modelo capaz de anticipar escenarios y analizar el impacto potencial de distintas intervenciones estatales antes de su aplicación.

El lanzamiento fue realizado mediante un video institucional difundido el viernes por Capital Humano y replicado en redes sociales tanto por Pettovello como por Milei. En ambos casos, el Gobierno presentó la iniciativa como un cambio de paradigma en materia de política social y como una apuesta para posicionar a la Argentina a la vanguardia en la utilización de inteligencia artificial aplicada al Estado. Los “gemelos digitales” suelen aplicarse en países con alto desarrollo para la definición de políticas urbanas o de infraestructura, pero en Argentina se utilizará en el ámbito de las políticas sociales.

En su publicación, el Presidente sostuvo además: “Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital Social: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.

El objetivo del sistema

El video institucional difundido insistió sobre la misma idea. “Por primera vez Argentina lidera el futuro social”, afirmó la pieza audiovisual. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”.

La idea central del proyecto es justamente modificar esa lógica histórica y avanzar hacia un esquema de gestión pública basado en capacidad predictiva. Según “Infobae”, el sistema buscará integrar información proveniente de múltiples fuentes y bases de datos para construir modelos capaces de describir fenómenos sociales, detectar patrones, proyectar escenarios futuros y optimizar decisiones públicas mediante inteligencia artificial.

Fuentes oficiales explicaron que el proyecto se inscribe dentro de un objetivo más amplio que en el oficialismo definen como la transición hacia un “Estado predictivo”. La lógica del sistema es construir una representación digital de la población beneficiaria utilizando datos demográficos, educativos, laborales, sociales y económicos para simular escenarios y medir posibles impactos antes de ejecutar decisiones públicas.

En el entorno de Capital Humano señalan que la clave del modelo está en la posibilidad de anticipar consecuencias y predecir necesidades y objetivos de desarrollo. La idea es evaluar, por ejemplo, qué podría ocurrir si el Estado implementa determinada política pública, cómo impactaría sobre distintos sectores sociales y qué variables deberían modificarse para optimizar resultados.

Según pudo reconstruir “Infobae” a partir de fuentes oficiales, el modelo tendrá cuatro dimensiones centrales. La primera será descriptiva: ordenar y procesar información relevante sobre distintos fenómenos sociales. La segunda buscará explicar causalidades y patrones de comportamiento. La tercera tendrá capacidad predictiva y permitirá proyectar qué podría suceder bajo determinadas condiciones. Y la cuarta será prescriptiva, orientada a optimizar decisiones y recursos a partir de simulaciones realizadas mediante inteligencia artificial.

En el Gobierno sostienen que esa combinación permitirá mejorar la eficiencia de las políticas públicas y utilizar de manera más precisa los recursos presupuestarios. La intención oficial es construir un sistema que no solo reaccione frente a crisis sociales ya consolidadas, sino que pueda anticiparlas y evaluar preventivamente distintos escenarios posibles.

“Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano”, sostiene el video institucional difundido por el Ministerio de Capital Humano.

Cómo se usaría

El concepto de “gemelo digital” proviene originalmente del mundo tecnológico e industrial. Se trata de sistemas que construyen representaciones virtuales de procesos reales utilizando grandes volúmenes de información dinámica. Hasta ahora, esas herramientas fueron utilizadas principalmente en áreas vinculadas a infraestructura, logística, procesos industriales, urbanismo o energía. El Gobierno busca trasladar esa lógica al terreno social.

En el entorno de Pettovello sostienen que la principal novedad del proyecto es justamente su orientación exclusiva hacia las políticas sociales. En el ministerio aseguran que existen antecedentes de gemelos digitales en otros países y sectores, pero no modelos específicamente diseñados para analizar y proyectar políticas sociales de manera integral.

Dentro del oficialismo explican que el sistema buscará articular información proveniente de áreas de empleo, educación, niñez, programas sociales, estadísticas demográficas, registros provinciales y datos económicos. También prevén incorporar información proveniente de actores privados y distintos organismos públicos.

En el Gobierno consideran que mientras más volumen de información procese el modelo, mayor capacidad predictiva tendrá. Bajo esa lógica, el objetivo es construir una herramienta capaz de detectar correlaciones, tendencias y posibles impactos antes de ejecutar medidas concretas.

Una parte importante del proyecto apunta a vincular información de empleabilidad, educación y desarrollo de capacidades para diseñar políticas públicas de largo plazo.

Antecedentes

Dentro del Gobierno también remarcan que la tecnología de “gemelos digitales” ya es utilizada internacionalmente para infraestructura y planificación urbana. En las conversaciones internas mencionan experiencias desarrolladas en Singapur y Reino Unido, donde estos sistemas se utilizan para modelar tránsito, obras públicas, estaciones ferroviarias y planificación urbana antes de ejecutar proyectos físicos.

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