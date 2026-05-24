El director argentino Federico Luis ganó en el Festival de Cannes con un corto mexicano

Luis resaltó: “Soy un director argentino, pero como está muy difícil filmar en mi país por los constantes ataques y el desfinanciamiento del Gobierno a la cultura, pude rodar en México con aportes míos y de otros países; es una sensación bastante contradictoria tener más apoyo afuera que en la Argentina”. “Espero que este premio me permita a mí, pero también a muchos otros colegas y artistas, volver a trabajar en Argentina, donde hay una política de destrucción de las artes. Mientras tanto, me siento muy cómodo filmando en otros países latinoamericanos, donde soy bienvenido”, agregó en la ceremonia en Francia.