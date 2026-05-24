“¿Qué tengo yo que nadie más puede ofrecer?”: la pregunta ante la crisis en la cultura

- El pulmón es la metáfora que le dio nombre a mi newsletter, así que está en el corazón del proyecto. La uso por dos razones. La primera es funcional. Las industrias culturales y creativas son una de las mayores oportunidades que tenemos como región para generar empleo formal, inclusión y desarrollo a gran escala. Tenemos demografía joven, una creatividad probada y costos de producción competitivos. Si lo hacemos bien, podemos ser para el siglo XXI lo que el Sudeste Asiático fue para la manufactura del siglo XX. La segunda razón es simbólica, y creo que es la más urgente. El mundo está agotado. Saturado de homogeneidad algorítmica, de slop visual, de contenido que se parece demasiado entre sí. En ese contexto, una región con tanta densidad creativa y tanta diversidad cultural funciona literalmente como un sistema respiratorio: oxigena, trae un aire nuevo. Y no lo planteo desde una visión romántica. Es geopolítica cultural. El Norte está agotando su propio relato y necesita otros lugares desde donde respirar. Eso es exactamente lo que tenemos para ofrecer. Y eso puede -y debe- ayudarnos a generar trabajo, desarrollo.