El punk rock de Flemita está cumpliendo 30 años y toca hoy

También para aprovechar el feriado de mañana, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá una fecha doble con entrada libre y gratuita. Desde las 21.30, los tucumanos de La Bernabé Rock Band rendirán homenaje a La Oreja de Van Gogh en un show íntimo y con los mejores temas de los españoles. Y sobre la medianoche, Ralfi Brizuela celebrará su cumpleaños en el Patio Unplugged junto a Janni Valdez y a Rodrigo Rivadeneira.