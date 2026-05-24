El punk rock de Flemita está cumpliendo 30 años y toca hoy

El punk rock anidará esta noche, desde las 21, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) con la presencia de dos bandas nacionales de prestigio y trayectoria consolidada.
Flemita (foto) está cumpliendo 30 años desde su nacimiento sobre los escenarios -con reinvención de por medio tras el fallecimiento de su fundador Ricky Espinosa en 2002- y festeja el aniversario con una gira por el NOA que oficia de excusa para un repaso por sus temas clásicos, entre los que no faltarán “No tengo nada”, “Mientras caen las lágrimas”, “Nihilismo” y “No me gustan los jipis”.
Junto a esa banda llegará En Bajada, el grupo integrado por Emiliano Cabeza Elso, Juan Iosu Elso y Adrián Chiche Undurraga, que también desplegará un repertorio que abarcará sus distintas etapas como herederos de Embajada Boliviana. La noche la abrirá el trío tucumano Choni, que adelantará los temas de su inminente disco debut.
También para aprovechar el feriado de mañana, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá una fecha doble con entrada libre y gratuita. Desde las 21.30, los tucumanos de La Bernabé Rock Band rendirán homenaje a La Oreja de Van Gogh en un show íntimo y con los mejores temas de los españoles. Y sobre la medianoche, Ralfi Brizuela celebrará su cumpleaños en el Patio Unplugged junto a Janni Valdez y a Rodrigo Rivadeneira.