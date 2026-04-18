Superuva llega a Yerba Buenapara desplegar su punk criollo

Con 35 años sobre los escenarios, Superuva es una marca registrada en el universo del punk argentino. La histórica banda llega al noroeste de la mano de Saturno Producciones en una noche especial donde recorrerá toda su discografía desde las 22 en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena). Como invitadas estarán los tucumanos de Choni y Lacrifagia, que acaba de sacar su primer álbum.
Nacida en 1990 en Valentín Alsina, Buenos Aires, Superuva forjó su nombre con letras absurdas e ingeniosas, humor ácido y una energía en vivo que atravesó generaciones para marcar su estilo personal que combina crudeza punk con ironía, potencia y diversión. En su recorrido compartieron escenario con Iggy Pop, Die Toten Hosen, Siniestro Total, Attaque 77, 2 Minutos y muchos otros.
El asesinato de su baterista Juan Ledesma en 2018 fue un hecho de alto impacto social, que dio origen a una fuerte lucha por justicia. Tras recomponerse, esta noche subirán al escenario Checha (Daniel Koscianiewicz), Martín Lalo, El Chino (Charlie Valentín Sandez) y Puña.
Referentes tucumanos tendrán sus propios escenarios y desde temprano. También en Yerba Buena, desde las 14, Santiago Caminos y Francis Moreno estarán en En Una Sola Mesa (Roca 177), con la presencia especial de Chechi Bazzano, en un show íntimo de rock y blues. Otra opción en la ciudad jardín llegará a la noche, con el tributo de Ardorix a referentes de MTV de los 90 y 2000 (Linkin Park, Britney Spears y Blind 182, entre otros) desde las 22 en Cumpitas (avenida Aconquija 1.900), seguido por la fiesta del Dj Fabricio Barrera.
En Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) tendrá lugar “The Eras Fest”, una celebración con los temas de Taylor Swift del Dj residente Juan Regner. El Restó Boris (San Juan 1.131) anuncia una noche cachengue con el Dj Lázaro Medrano.
A su vez, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), desde las 22 estará Estación Experimental con Puro Vinilo; mientras que Cleveland se presentará en DownTown (24 de Septiembre 351). Dalia Magenta, Distorsionados y Trompo y los Destajadores se reunirán -con entrada gratis- en La Gesta Cultural (avenida Alem 747). A la medianoche, y con acceso libre, Fu Remol repetirá su homenaje a Los Piojos en José Cuervo (Miguel Lillo 352).
En otros ritmos, el Club de Mora y Jazzper compartirán la noche desde las 23 en El Espacio (avenida Mitre al 300); al tiempo que Fuckin Rats actuará en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208).