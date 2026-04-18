Superuva llega a Yerba Buenapara desplegar su punk criollo

Referentes tucumanos tendrán sus propios escenarios y desde temprano. También en Yerba Buena, desde las 14, Santiago Caminos y Francis Moreno estarán en En Una Sola Mesa (Roca 177), con la presencia especial de Chechi Bazzano, en un show íntimo de rock y blues. Otra opción en la ciudad jardín llegará a la noche, con el tributo de Ardorix a referentes de MTV de los 90 y 2000 (Linkin Park, Britney Spears y Blind 182, entre otros) desde las 22 en Cumpitas (avenida Aconquija 1.900), seguido por la fiesta del Dj Fabricio Barrera.