Una largada feroz y una clasificación brillante: el gran sábado de Colapinto en Canadá

Aunque en las últimas vueltas el Alpine perdió algo de ritmo y Colapinto terminó noveno, la sensación fue positiva. Sobre todo porque el viernes había comenzado cuesta arriba por los problemas en la unidad de potencia que condicionaron gran parte de las prácticas. El argentino logró reconstruir el fin de semana rápidamente y mostró una de sus principales virtudes desde su llegada a la Fórmula 1: la capacidad de adaptación.