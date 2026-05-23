Una largada feroz y una adaptación brillante: cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Canadá

Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró el décimo puesto de largada en el GP de Canadá este sábado tras ingresar a la Q3 con Alpine, luego de terminar noveno en la carrera sprint en Montreal.
- Tras superar fallas mecánicas el viernes, el piloto de Alpine remontó cuatro puestos en la sprint y avanzó a la Q3 el sábado, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly.
- El logro consolida la evolución del piloto argentino en la F1 y su capacidad de adaptación en circuitos exigentes, dejándolo con chances reales de sumar puntos el domingo.
La Fórmula 1 dejó en Montreal una jornada que confirmó dos certezas: Mercedes atraviesa su mejor momento de la temporada y Franco Colapinto sigue dando señales de crecimiento en escenarios cada vez más exigentes. El argentino cerró un sábado muy sólido en el Gran Premio de Canadá con una gran actuación en la sprint y una clasificación que lo depositó en la Q3 por primera vez en varias fechas.
Pero antes de asegurar el décimo lugar de largada para la carrera principal, Colapinto dejó probablemente su mejor imagen del fin de semana durante la sprint. El piloto de Alpine partía desde el 13° puesto en una parrilla muy apretada y en un circuito donde los errores suelen pagarse caro. Sin embargo, resolvió la largada con agresividad y precisión.
En apenas las primeras curvas ya había ganado dos posiciones y rápidamente se metió en la pelea del pelotón medio. Mientras adelante George Russell y Andrea Kimi Antonelli protagonizaban el duelo interno de Mercedes, Colapinto aprovechó el caos de la zona media para atacar. Su ritmo fue competitivo desde el inicio y eso le permitió animarse a maniobras de riesgo contra pilotos con más experiencia en la categoría.
El argentino superó a nombres importantes como Isack Hadjar y Carlos Sainz, una señal clara de confianza en frenajes y tracción, dos aspectos fundamentales en el Circuito Gilles-Villeneuve. Durante varios giros incluso se mantuvo cerca de la pelea por los puntos, intentando descontarle terreno a Arvid Lindblad, que ocupaba la octava colocación.
Aunque en las últimas vueltas el Alpine perdió algo de ritmo y Colapinto terminó noveno, la sensación fue positiva. Sobre todo porque el viernes había comenzado cuesta arriba por los problemas en la unidad de potencia que condicionaron gran parte de las prácticas. El argentino logró reconstruir el fin de semana rápidamente y mostró una de sus principales virtudes desde su llegada a la Fórmula 1: la capacidad de adaptación.
Clasificación
Horas después de la sprint llegó otro paso adelante. En la clasificación, Colapinto volvió a responder en los momentos de máxima presión. Mientras Pierre Gasly quedaba eliminado en Q2, el argentino encontró una gran vuelta final para meterse entre los 10 mejores y convertirse en el único Alpine presente en la Q3.
Arriba, Mercedes volvió a imponer condiciones. Russell le arrebató otra vez la pole a Antonelli por apenas 0.068 segundos y encabezará una primera fila completamente plateada. Detrás aparecerán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen buscará remontar desde más atrás.
En ese contexto, el décimo puesto de Colapinto adquiere valor. No sólo porque volvió a meterse entre pilotos y equipos superiores, sino porque lo hizo en un circuito técnico, veloz y extremadamente exigente. Montreal premia la valentía. Y el argentino, una vez más, no dudó en asumir el riesgo.
Grid, set— Formula 1 (@F1) May 23, 2026
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