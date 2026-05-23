Guillermo Rodríguez renovó su contrato con San Martín y reveló qué fue lo que lo hizo quedarse

En más de una oportunidad recordó el sacrificio que hacía su familia para acompañarlo a entrenar y sostener su sueño futbolístico. Hoy, ya consolidado y con mayor protagonismo, sigue teniendo muy presente ese recorrido. “Hoy en día lo disfruto con mi familia porque gran parte de esto es de ellos. Se lo merecen y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”, contó. “A mi familia le digo gracias por estar siempre en las buenas y en las malas, porque esto es de ellos también y voy a dejar todo por ellos”, agregó Rodríguez.