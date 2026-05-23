Guillermo Rodríguez renovó su contrato con San Martín y reveló qué fue lo que lo hizo quedarse

Resumen para apurados
- Guillermo Rodríguez renovó su contrato con San Martín de Tucumán hasta 2028 tras rechazar ofertas de otros clubes, impulsado por su fuerte vínculo con la gente y sus compañeros.
- Formado en las inferiores del club, el defensor decidió quedarse pese a recibir otras ofertas. Su firma se suma a las renovaciones de los juveniles Cisnero y Peñalba.
- La extensión contractual consolida el proyecto deportivo de la institución, que busca asegurar su base para pelear por el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol.
“Lo que me une es la gente, el día a día en el club y mis compañeros”. La frase de Guillermo Rodríguez no aparece en un momento cualquiera. Llega apenas días después de haber renovado su contrato con San Martín y en la previa del duelo de esta tarde frente a Atlanta. En un contexto de presión, ilusión y expectativa creciente alrededor del equipo de Andrés Yllana, el lateral decidió seguir apostando por el club, un lugar que ya siente propio y en el que sueña con dejar una huella definitiva.
La continuidad de Rodríguez fue una noticia celebrada dentro de Bolívar y Pellegrini. No solo por el rendimiento que viene mostrando dentro de la cancha, sino también porque representa uno de esos casos con los que el hincha suele identificarse: un futbolista que creció junto al club, atravesó momentos difíciles y todavía sostiene intacta la ilusión de lograr el ascenso. Por eso, mientras San Martín se prepara para recibir a Atlanta en La Ciudadela, sus palabras permiten entender mucho más que una simple renovación contractual.
“Hubo tentaciones de salir a otros clubes, pero las manejé con tranquilidad, pensando con calma cuál era la mejor opción para mí y mi familia”, explicó “Guille” Rodríguez en diálogo con LA GACETA. Detrás de esa decisión hubo análisis, charlas y también una cuestión emocional que terminó inclinando la balanza. “Lo que me une es la gente, el día a día en el club y mis compañeros”, agregó el defensor, dejando en claro que el vínculo con San Martín ya excede cualquier firma.
La historia de Rodríguez con el club tiene además una fuerte carga personal. Su recorrido empezó mucho antes de consolidarse en Primera. En 2019 apareció por primera vez en el radar del plantel profesional después de un largo proceso en inferiores y Reserva, etapas en las que fue creciendo silenciosamente dentro del club. Incluso, uno de sus entrenadores de infancia en San Pablo fue quien recomendó su nombre para que pudiera llegar a San Martín. Desde entonces, construyó un camino marcado por la paciencia, el esfuerzo y el respaldo permanente de su entorno.
En más de una oportunidad recordó el sacrificio que hacía su familia para acompañarlo a entrenar y sostener su sueño futbolístico. Hoy, ya consolidado y con mayor protagonismo, sigue teniendo muy presente ese recorrido. “Hoy en día lo disfruto con mi familia porque gran parte de esto es de ellos. Se lo merecen y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”, contó. “A mi familia le digo gracias por estar siempre en las buenas y en las malas, porque esto es de ellos también y voy a dejar todo por ellos”, agregó Rodríguez.
En un club como San Martín, donde la exigencia suele ser constante y el ascenso aparece como una obligación más que como un objetivo, sostenerse también implica aprender a convivir con la presión. Rodríguez lo sabe. A diferencia de otros momentos de su carrera, hoy carga con más responsabilidad, más minutos y también más expectativas encima. Sin embargo, asegura que aprendió a administrar ese escenario sin perder el equilibrio.
“Trato de no enfocarme en las críticas porque juegan mucho en contra”, reconoció. “Escucho a algunos amigos o a mi papá cuando me hacen críticas constructivas para mejorar. La presión trato de manejarla con tranquilidad, pero sin relajarme, porque San Martín es un club que te exige mucho y hay que estar preparado para este desafío”, agregó el lateral.
Renovación por triplicado en San Martín
San Martín llegará al cruce con el “Bohemio” en un momento importante del torneo, peleando arriba y con la necesidad de sostener una regularidad que le permita afirmarse entre los protagonistas. En ese contexto, la renovación hasta diciembre de 2028, que también alcanzó a Alan Cisnero y Tiago Peñalba, funciona como un mensaje puertas adentro: el proyecto sigue teniendo respaldo.
Rodríguez, de hecho, no le escapa a esa ambición. Hace algunos años había confesado que uno de sus grandes sueños era quedar en la historia del club. Hoy, con otra experiencia encima, mantiene exactamente el mismo deseo. “Tenemos que seguir dejando todo en cada partido”, cerró Rodríguez, dejando en claro que la ilusión de lograr el ascenso sigue siendo el gran objetivo de este plantel.