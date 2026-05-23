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Prohíben usar el Rosco en Pasapalabra: ¿qué pasará en Argentina con el programa de Iván de Pineda?

Una medida judicial que deberá implementarse en España podría llegar también al formato argentino del juego.

Prohíben usar el Rosco en Pasapalabra: ¿qué pasará en Argentina con el programa de Iván de Pineda?
Foto: Canal 13
Por Milagro Corbalán Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El Tribunal Supremo de España prohibió usar 'El Rosco' en el programa 'Pasapalabra' al determinar que los derechos pertenecen a una firma holandesa y no a la británica ITV.
  • La disputa judicial reveló que el juego fue creado por la firma MC&F de Holanda. En España, el canal Antena 3 deberá dejar de emitirlo o pagar una indemnización millonaria.
  • Aunque en Argentina el ciclo de Iván de Pineda no anunció cambios, se prevé que el reclamo legal llegue al país, obligando a pagar por los derechos o a eliminar el juego.
Resumen generado con IA

Pasapalabra” acaba de quedar en jaque en el mundo entero. El Tribunal Supremo de España, la máxima autoridad judicial, determinó que el programa deberá dejar de utilizar su juego más reconocido. El Rosco, según se descubrió después de un extenso proceso legal, no pertenece a la compañía británica ITV, sino a una firma holandesa que lo creó hace décadas.

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Una serie de pruebas del lenguaje plantean un desafío para los dos grupos que se enfrentan en cada programa de “Pasapalabra”. Los capitanes de los equipos jugarán al final, solos en el Rosco, por el premio millonario. Ese era el formato que se conocía del juego. El Rosco suponía una rueda formada con las letras del alfabeto, a partir de la cual los participantes tenían que adivinar una palabra. Pero el formato parece estar a punto de desaparecer.

La justicia española prohibió usar el Rosco en “Pasapalabra”

El programa que en Argentina conduce Iván de Pineda es una versión local de un programa surgido en Inglaterra. El tribunal de Barcelona reconoció que el Rosco no surgió en 1996 cuando la TV británica empezó a usarlo bajo el nombre de The Alphabet Game. En realidad, los derechos de propiedad del juego pertenecen a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V., de Holanda.

Así, “Pasapalabra” ya no podrá venderse a otros canales con el Rosco incluido. “Es una creación original de sus autores Renato Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F”, dictaminó el Tribunal Supremo español. El primer y más directo afectado será el canal Antena 3, que transmitía “Pasapalabra”.

Qué pasará con el Rosco en Argentina

Por lo pronto, no se anunciaron cambios para el “Pasapalabra” argentino de Iván de Pineda. En España, por ejemplo, se podrá hacer el programa sin el juego, a menos que se abone una indemnización cuyo valor aún no fue determinado.

Pero, si los creadores originales o sus apoderados ya iniciaron una demanda en España contra los emisores, nada garantiza que el reclamo no vaya a llegar a Argentina. De hecho, se espera que no pase demasiado tiempo hasta que el país reciba su propia intimación para dejar de usar el Rosco o, por el contrario, pagar por sus derechos.

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