Prohíben usar el Rosco en Pasapalabra: ¿qué pasará en Argentina con el programa de Iván de Pineda?

Una serie de pruebas del lenguaje plantean un desafío para los dos grupos que se enfrentan en cada programa de “Pasapalabra”. Los capitanes de los equipos jugarán al final, solos en el Rosco, por el premio millonario. Ese era el formato que se conocía del juego. El Rosco suponía una rueda formada con las letras del alfabeto, a partir de la cual los participantes tenían que adivinar una palabra. Pero el formato parece estar a punto de desaparecer.