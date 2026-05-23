Vigilia Patria: shows, ferias y tradición en la plaza Independencia

Este fin de semana el microcentro de la capital tendrá una jornada extraordinaria: un escenario se levantará frente a la plaza Independencia para vivir una jornada excepcional. En la previa del Día de la Revolución de Mayo, la Municipalidad ofrecerá un gran evento para que los tucumanos puedan pasar unas vísperas de feriado en familia o entre amigos.