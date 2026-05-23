Vigilia Patria: shows, ferias y tradición en la plaza Independencia

Resumen para apurados
- La Municipalidad de Tucumán realizará la Vigilia Patria este domingo en la plaza Independencia para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo con shows y ferias.
- Desde la tarde habrá ferias de artesanos y comidas. A las 18 h iniciarán los shows de danza y música folclórica, culminando a medianoche con la entonación del Himno Nacional.
- El festejo promueve el turismo local y la identidad nacional, consolidando a la plaza como un espacio clave para el encuentro familiar y el desarrollo de emprendedores.
Este fin de semana el microcentro de la capital tendrá una jornada extraordinaria: un escenario se levantará frente a la plaza Independencia para vivir una jornada excepcional. En la previa del Día de la Revolución de Mayo, la Municipalidad ofrecerá un gran evento para que los tucumanos puedan pasar unas vísperas de feriado en familia o entre amigos.
Este domingo 24 de mayo, desde la tarde, la plaza Independencia se vestirá de gala. A partir de las 16 los feriantes se instalarán en las inmediaciones del espacio verde y los visitantes podrán recorrer los puestos. Se ofrecerán comidas, bebidas, productos artesanales y demás en una excelente oportunidad para conocer las elaboraciones locales.
Vigilia “Domingo Patrio en la Ciudad”
Desde las 18, el escenario quedará habilitado para las decenas de artistas que pasarán por allí celebrando el Día de la Revolución. La Banda municipal de Música y los ballets folclóricos San Miguel y Sol Naciente compartirán música y bailes tradicionales, según anunció la Municipalidad.
El clima de celebraciones culminará con el broche de oro. El gran cierre de los shows se dará con el espectáculo “Oíd Mortales: la patria entre canciones”. La presentación reunirá las voces de Adriana Tula, Viviana Taberna, Sofía Ascárate y Belén Herrera bajo la dirección de Francisco Santamarina. A la medianoche, quienes estén presentes en la plaza podrán entonar con orgullo y emoción las estrofas del Himno Nacional.
Servicios con actividad reducida el feriado del 25 de Mayo
Los ómnibus circularán por la capital tucumana, pero tendrán la frecuencia de los días domingos. Los recorridos y los viajes se retrasarán por ello. Las líneas tendrán menos unidades en funcionamiento.
La recolección de residuos no se hará durante el lunes. Se recomienda a los vecinos sacar la basura recién a partir del martes.
No habrá atención en los consultorios de la Asistencia Pública; solo se atenderán emergencias en la guardia médica, enfermería y odontología las 24 horas. Los pacientes deberán acudir con DNI y barbijo.
Los cementerios del Norte, del Oeste y Jardín abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18.