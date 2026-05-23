Prisión preventiva por 30 días para el conductor que baleó a un ciclista en el microcentro

Por su parte, el acusado dio una versión distinta de lo ocurrido. Sostuvo que fue insultado y agredido por la víctima, que no tuvo intención de disparar y que el arma se accionó en ese contexto. Además, declaró que la portaba de manera habitual debido a distintos hechos de inseguridad que, según afirmó, había sufrido previamente.