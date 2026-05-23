Prisión preventiva por 30 días para el conductor que baleó a un ciclista en el microcentro

Resumen para apurados
- Un juez dictó este sábado en Tucumán 30 días de prisión preventiva para Gustavo Orce por disparar contra un ciclista tras una discusión de tránsito el pasado jueves.
- El hecho ocurrió tras un roce vial. El imputado baleó al ciclista en el hombro, alegando luego que fue agredido y que el arma, que llevaba por inseguridad, se disparó sola.
- Imputado por tentativa de homicidio, Orce enfrenta una posible pena de hasta 22 años de prisión en un caso que resalta los riesgos de la portación ilegal de armas en la vía pública.
La Justicia dictó este sábado 30 días de prisión preventiva para Gustavo José Orce, acusado de haber disparado contra un ciclista en pleno microcentro. La medida fue dispuesta por el juez Facundo Maggio, quien hizo lugar de manera parcial al pedido del Ministerio Público Fiscal.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Elías Acuña había solicitado 90 días de detención, al sostener una imputación por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de guerra y por portación ilegal. En contraposición, el defensor Marcos Rolfo pidió el arresto domiciliario, alternativa que fue finalmente descartada por el magistrado.
El hecho ocurrió el jueves sobre calle San Juan. Según la acusación, Cristian Emanuel Palacios (43) circulaba en bicicleta cuando se produjo un presunto roce con el vehículo que conducía Orce. A partir de allí, la situación escaló y el automovilista habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en el hombro izquierdo de la víctima.
El testimonio del ciclista fue clave para sostener la imputación. Ante la fiscalía, afirmó que no existió una discusión previa y que el ataque se produjo luego de recibir insultos discriminatorios. También señaló que el acusado le apuntó directamente al rostro y que logró agacharse instantes antes del disparo.
A estos elementos se suman registros de cámaras de seguridad que respaldarían la secuencia. Además, los investigadores remarcaron que el disparo se produjo en una zona altamente transitada, poniendo en riesgo a terceros que se encontraban a pocos metros.
Por su parte, el acusado dio una versión distinta de lo ocurrido. Sostuvo que fue insultado y agredido por la víctima, que no tuvo intención de disparar y que el arma se accionó en ese contexto. Además, declaró que la portaba de manera habitual debido a distintos hechos de inseguridad que, según afirmó, había sufrido previamente.
Orce fue imputado por tentativa de homicidio agravado con arma de guerra y por portación ilegal. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre cinco y 22 años de prisión.