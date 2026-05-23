El FMI respaldó a Milei, pero lanzó una advertencia: la economía argentina sigue siendo "vulnerable"

A pesar de los elogios al programa económico de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene una dosis de cautela. En su último "Staff Report", el organismo destacó el cumplimiento de las metas y la firmeza en las reformas, pero advirtió que la Argentina sigue expuesta a riesgos "elevados" debido a la fragilidad de su frente externo y un contexto geopolítico global cada vez más incierto.