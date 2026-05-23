Política

El FMI respaldó a Milei, pero lanzó una advertencia: la economía argentina sigue siendo "vulnerable"

En su último Staff Report, el organismo elogió el ajuste fiscal y pidió eliminar Ingresos Brutos, aunque alertó por el nivel de reservas y el estancamiento del crédito privado.

EN LA SENDA. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el programa de acumulación de reservas que viene desarrollando la gestión de Milei.
EN LA SENDA. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el programa de acumulación de reservas que viene desarrollando la gestión de Milei.
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El FMI respaldó en su último informe el plan económico de Milei en Argentina, pero advirtió que el país sigue siendo vulnerable por la falta de reservas y riesgos externos.
  • Pese al fuerte ajuste fiscal y el logro de metas, el organismo técnico señaló que el crédito privado se estancó y reclamó eliminar tributos distorsivos de las provincias.
  • La advertencia del FMI condiciona la recuperación de Argentina, que necesitará reformas fiscales más profundas y acumular reservas para volver a los mercados internacionales.
Resumen generado con IA

A pesar de los elogios al programa económico de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene una dosis de cautela. En su último "Staff Report", el organismo destacó el cumplimiento de las metas y la firmeza en las reformas, pero advirtió que la Argentina sigue expuesta a riesgos "elevados" debido a la fragilidad de su frente externo y un contexto geopolítico global cada vez más incierto.

El documento hizo especial énfasis en la necesidad de profundizar la reforma fiscal. El Fondo instó al Gobierno a avanzar en la eliminación de impuestos "distorsivos", al señalar directamente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que perciben las provincias como un freno a la competitividad.

Sin embargo, el optimismo oficial choca con un diagnóstico técnico crudo: la cobertura de reservas internacionales sigue siendo "débil" y el país carece de un acceso fluido a los mercados voluntarios de deuda.

“La posición externa de Argentina es más débil que el nivel que sugieren los fundamentos de mediano plazo y las políticas consideradas deseables”, dijeron en el informe. A juicio del staff, la economía argentina sigue sujeta a incertidumbres excepcionales, apoyada en una limitada cobertura de reservas y carente de financiamiento estable.

En materia financiera, el reporte detectó un cambio de tendencia. Tras un crecimiento real del crédito privado del 32% en la primera parte de 2025, el dinamismo se estancó en el tercer trimestre. 

Según el FMI, el endurecimiento de las condiciones monetarias y la debilidad en los ingresos de los hogares han comenzado a elevar la morosidad, especialmente en los préstamos de consumo. 

Como contrapartida, el organismo celebró el aumento récord de depósitos en dólares, al interpretarlo como una señal de confianza que permite financiar a sectores exportadores bajo un marco de mejor supervisión.

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