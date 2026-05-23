Bono, aumento y aguinaldo: cuánto cobrarán en junio los jubilados de Anses

Resumen para apurados
- En junio, la Anses aplicará un aumento por movilidad, aguinaldo y un bono de $70.000 para jubilados en Argentina, buscando mitigar el impacto de la inflación.
- El haber mínimo subirá a $403.317,99. Sumando el aguinaldo y el bono de $70.000, el total llegará a $674.976,99, aplicando el rezago de dos meses del IPC de abril de la fórmula.
- Este ajuste bajo la nueva movilidad indexada busca estabilizar el poder de compra de los beneficiarios frente a la inflación, marcando el camino de los próximos pagos de Anses.
Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) siguen actualizándose mes a mes. Las variaciones en la economía argentina y la inflación continúan influyendo sobre las pensiones, asignaciones y jubilaciones de la entidad previsional. Por eso los haberes de junio llegarán con un aumento que seguirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.
La inflación de abril fue del 2,6 %, pero ese no será el único monto que se sumará a los haberes del mes pasado. Habrá que sumar también el bono extraordinario que se paga desde hace más de dos años. Además, junio llega con la primera parte del aguinaldo. Esto significa que se pagará la mitad del mejor salario de los últimos seis meses como un extra.
Cuándo se cobra de jubilación en junio
Tanto las jubilaciones mínimas como las más altas se verán beneficiadas por el aumento del IPC de abril. La fórmula de movilidad previsional toma como referencia los valores que informa el Indec con dos meses de rezago.
La jubilación mínima con aumento quedará en un monto bruto de $403.317,99. Junto al bono de $70.000 y el aguinaldo de $201.659, los jubilados que perciban los haberes mínimos recibirán un total de $674.976,99 el próximo mes.
Por otra parte, la jubilación más elevada llegará a un nuevo tope de $2.713.948,18 en junio. El aguinaldo será equivalente a $1.356.974,90. A estos montos no se sumará el bono, dado que el concepto no aplica para quienes cobren más del monto que representa la mínima más los $70.000. En definitiva, la prestación alcanzará los $4.070.923,08 el mes que viene.
Aumento en las pensiones de Anses en junio
Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedarán en $282.322,60. El aguinaldo sería de $141.161,30. Sumado al bono de $70.000, los beneficiarios percibirán un total de $493.483,90.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un aumento de haber que lo dejará en $322.654,39 y el aguinaldo será de $161.327,20. En total, sus beneficiarios recibirían $553.981,59.