Bono, aumento y aguinaldo: cuánto cobrarán en junio los jubilados de Anses

La inflación de abril fue del 2,6 %, pero ese no será el único monto que se sumará a los haberes del mes pasado. Habrá que sumar también el bono extraordinario que se paga desde hace más de dos años. Además, junio llega con la primera parte del aguinaldo. Esto significa que se pagará la mitad del mejor salario de los últimos seis meses como un extra.