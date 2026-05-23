EconomíaNoticias económicas

Bono, aumento y aguinaldo: cuánto cobrarán en junio los jubilados de Anses

Junio llega con aumentos, aguinaldo y bono para jubilados y pensionados: descubrí los montos exactos que cobrará cada beneficiario según el nuevo esquema de movilidad.

Bono, aumento y aguinaldo: cuánto cobrarán en junio los jubilados de Anses
Foto: Punto Noticias
Por Milagro Corbalán Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • En junio, la Anses aplicará un aumento por movilidad, aguinaldo y un bono de $70.000 para jubilados en Argentina, buscando mitigar el impacto de la inflación.
  • El haber mínimo subirá a $403.317,99. Sumando el aguinaldo y el bono de $70.000, el total llegará a $674.976,99, aplicando el rezago de dos meses del IPC de abril de la fórmula.
  • Este ajuste bajo la nueva movilidad indexada busca estabilizar el poder de compra de los beneficiarios frente a la inflación, marcando el camino de los próximos pagos de Anses.
Resumen generado con IA

Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) siguen actualizándose mes a mes. Las variaciones en la economía argentina y la inflación continúan influyendo sobre las pensiones, asignaciones y jubilaciones de la entidad previsional. Por eso los haberes de junio llegarán con un aumento que seguirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

La inflación de abril fue del 2,6 %, pero ese no será el único monto que se sumará a los haberes del mes pasado. Habrá que sumar también el bono extraordinario que se paga desde hace más de dos años. Además, junio llega con la primera parte del aguinaldo. Esto significa que se pagará la mitad del mejor salario de los últimos seis meses como un extra.

Cuándo se cobra de jubilación en junio

Tanto las jubilaciones mínimas como las más altas se verán beneficiadas por el aumento del IPC de abril. La fórmula de movilidad previsional toma como referencia los valores que informa el Indec con dos meses de rezago.

La jubilación mínima con aumento quedará en un monto bruto de $403.317,99. Junto al bono de $70.000 y el aguinaldo de $201.659, los jubilados que perciban los haberes mínimos recibirán un total de $674.976,99 el próximo mes.

Por otra parte, la jubilación más elevada llegará a un nuevo tope de $2.713.948,18 en junio. El aguinaldo será equivalente a $1.356.974,90. A estos montos no se sumará el bono, dado que el concepto no aplica para quienes cobren más del monto que representa la mínima más los $70.000. En definitiva, la prestación alcanzará los $4.070.923,08 el mes que viene.

Aumento en las pensiones de Anses en junio

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedarán en $282.322,60. El aguinaldo sería de $141.161,30. Sumado al bono de $70.000, los beneficiarios percibirán un total de $493.483,90.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un aumento de haber que lo dejará en $322.654,39 y el aguinaldo será de $161.327,20. En total, sus beneficiarios recibirían $553.981,59.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

A quiénes corresponde cobrar aguinaldo de Anses en junio

A quiénes corresponde cobrar aguinaldo de Anses en junio

Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Lo más popular
Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano
1

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras
2

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
4

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana
5

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
2

La contradicción populista de Milei

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
3

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
4

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte
5

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Más Noticias
Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Zafra 2026: ya son ocho los ingenios tucumanos que iniciaron la molienda

Zafra 2026: ya son ocho los ingenios tucumanos que iniciaron la molienda

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

La producción en el ingenio Concepción arrancará hacia fines de este mes

La producción en el ingenio Concepción arrancará hacia fines de este mes

El Concepción es un ingenio con profunda tradición tucumana

El Concepción es un ingenio con profunda tradición tucumana

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Comentarios