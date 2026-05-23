Camiseta gigante, el 10 y la cinta de capitán: Aerolíneas Argentinas presentó el impactante avión que acompañará a la Scaloneta

El renovado Airbus A330-200, que cuenta con una capacidad para 270 pasajeros, no solo destaca por el diseño de Adidas y el dorsal número 10 que emula el timón que guía el rumbo del equipo. Las turbinas del avión también fueron intervenidas simulando la emblemática cinta de capitán que porta el astro rosarino, mientras que debajo del fuselaje lucen imponentes las tres estrellas que conmemoran las gestas mundialistas de 1978, 1986 y 2022. Según informaron desde la aerolínea de bandera, la nave comenzará a operar próximamente en rutas comerciales de América y Europa, convirtiéndose en un embajador itinerante de la ilusión argentina.