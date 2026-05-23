Camiseta gigante, el 10 y la cinta de capitán: Aerolíneas Argentinas presentó el impactante avión que acompañará a la Scaloneta
Un número 10 se posiciona en la sección de dirección del avión, mientras que la cinta del Capitán envuelve la turbina en una conmemoración a la Selección y al líder del equipo albiceleste.
Resumen para apurados
- Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en Ezeiza un avión Airbus A330-200 ploteado con los colores de la Selección nacional para acompañar al equipo en el Mundial 2026.
- La nave fue decorada en el hangar 5 con el diseño de la camiseta de Adidas, el dorsal 10, la cinta de capitán en las turbinas y las tres estrellas de los títulos mundiales.
- El avión operará rutas a América y Europa y tendrá vuelos especiales al Mundial, en medio de una reestructuración que cancela rutas internacionales desde el interior del país.
Una letra "C" gigante, en honor a la cinta de capitán, envuelve la turbina, mientras que las tres estrellas se posicionan en la parte posterior del fuselaje, y el número 10 que guía desde la cola, resultando en una camiseta a medida perfecta. Ataviado con las insignias futbolísticas nacionales, Aerolíneas Argentinas presentó el “avión más argentino del mundo”, una nave ploteada con las marcas del fútbol nacional y que lleva una nueva ilusión mundialista.
Este viernes, la aerolínea de bandera exhibió desde el hangar 5 de Ezeiza el renovado diseño del Airbus, un equipo provisto de todos los emblemas de la Selección nacional y de su líder Lionel Messi de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La aeronave será la que acompañará a la Scaloneta durante su gira por Estados Unidos, México y Canadá.
El proceso y el resultado: el nuevo avión ataviado de la camiseta de la Selección
Un video publicado en redes sociales muestra el proceso. El Airbus A330-200 se reviste de albiceleste utilizando el diseño oficial de la camiseta desarrollado por Adidas. Desde la empresa revelaron cómo fue este trabajo en el corto, donde se imprimen los distintivos gigantes y luego las plantillas se pegan entre no menos de cuatro personas, con la ayuda de andamios y plataformas elevadoras. Con difusores y productos especiales, se hacen las terminaciones para luego dar vida a esta renovada aeronave.
El renovado Airbus A330-200, que cuenta con una capacidad para 270 pasajeros, no solo destaca por el diseño de Adidas y el dorsal número 10 que emula el timón que guía el rumbo del equipo. Las turbinas del avión también fueron intervenidas simulando la emblemática cinta de capitán que porta el astro rosarino, mientras que debajo del fuselaje lucen imponentes las tres estrellas que conmemoran las gestas mundialistas de 1978, 1986 y 2022. Según informaron desde la aerolínea de bandera, la nave comenzará a operar próximamente en rutas comerciales de América y Europa, convirtiéndose en un embajador itinerante de la ilusión argentina.
De cara al debut de los dirigidos por Lionel Scaloni en la cita mundialista, programado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas, la empresa confirmó que dispondrá de vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades que albergarán los partidos de la fase de grupos frente al seleccionado africano, Austria y Jordania. Asimismo, se reforzará la operación hacia Miami con frecuencias diarias saliendo desde Buenos Aires para contener la alta demanda de los hinchas que viajarán a alentar al vigente campeón del mundo.
El nÃºmero 10. La cinta de CapitÃ¡n. Las tres estrellas que supimos conseguir.— AerolÃneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 22, 2026
Ya estÃ¡ listo EL AVIÃN MÃS ARGENTINO DEL MUNDO.#ElAvionMasArgentinoDelMundo. pic.twitter.com/Qm9wZGR0Dj
Ajustes en el interior: cancelaciones para Tucumán, Córdoba y Rosario
Sin embargo, en paralelo al clima festivo por la presentación de la aeronave, Aerolíneas Argentinas anunció una reestructuración comercial que impactará directamente en los pasajeros del interior del país. La compañía confirmó la cancelación definitiva de las rutas internacionales previstas hacia Miami desde Tucumán, Córdoba y Rosario.
Desde la aerolínea explicaron que la medida responde estrictamente a un incremento sostenido en los costos operativos —con especial impacto en el precio del combustible aeronáutico— sumado a una demanda de pasajes que se ubicó considerablemente por debajo de las proyecciones iniciales para estos tramos. Con esta decisión, la estrategia de la firma estatal se concentrará en centralizar la totalidad de la operación internacional en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, buscando garantizar una estructura de costos más eficiente y un mayor índice de ocupación por vuelo.