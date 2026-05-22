El Gobierno enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas: de qué se trata cada una de las iniciativas

Resumen para apurados
- El Gobierno de Javier Milei enviará hoy al Congreso un nuevo paquete de cuatro leyes sobre ludopatía, el Super RIGI, lobby y etiquetado frontal para avanzar con sus reformas.
- Definido por Milei y Adorni, este tercer paquete del Ejecutivo busca ampliar los beneficios fiscales del RIGI, regular el lobby y la ludopatía, y flexibilizar el etiquetado.
- Las medidas buscan atraer inversiones clave con el Super RIGI, transparentar la gestión de intereses y redefinir políticas de salud pública y consumo en el mediano plazo.
El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley que incluirá una Ley de Ludopatía, el denominado Super RIGI, una Ley de Lobby y modificaciones a la ley de Etiquetado Frontal. La decisión terminó de definirse en una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el tercer paquete de reformas desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias de este año. La novedad fue confirmada por Adorni a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió el funcionario minutos después de las 17.
El Super RIGI, la principal apuesta oficial
Según trascendió en los últimos días, la prioridad del Gobierno será el denominado Super RIGI, una versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que fue aprobado junto con la Ley Bases.
La nueva iniciativa busca atraer industrias que actualmente no operan en la Argentina mediante un esquema de beneficios fiscales y regulatorios.
Entre las medidas previstas figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, además de un régimen de amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero.
El proyecto también contempla la eliminación total de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, un tope de 0,5% para Ingresos Brutos en provincias adheridas y la prohibición de tasas municipales sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.
La nueva Ley de Ludopatía
Otro de los proyectos que enviará el Ejecutivo será una nueva versión de la Ley de Ludopatía, luego de que la oposición impulsara una iniciativa similar el año pasado.
Aquella propuesta había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, aunque La Libertad Avanza cuestionó distintos puntos de la redacción final.
Entre otras medidas, el proyecto opositor proponía fuertes restricciones a la publicidad de casas de apuestas, jornadas educativas obligatorias, regulaciones sobre medios de pago, límites diarios de gasto y mayores sanciones para operadores que incumplieran las normas.
Desde la Casa Rosada aclararon entonces que no buscaban eliminar la publicidad de las plataformas de apuestas, aunque sí pretendían regular el acceso de menores a las apuestas digitales y reforzar medidas de prevención de la adicción entre jóvenes.
Cambios en el etiquetado frontal
El Gobierno también impulsará modificaciones a la ley de etiquetado frontal de alimentos. La iniciativa oficial apunta a reducir o incluso eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y volver a permitir la utilización de dibujos animados, celebridades y figuras deportivas en campañas de marketing, prácticas actualmente prohibidas.
Además, el proyecto prevé modificar el cálculo de nutrientes críticos que determina la colocación de sellos y simplificar los trámites administrativos vinculados con la aplicación de la norma.
Una Ley de Lobby inspirada en modelos internacionales
La propuesta más novedosa del paquete es la denominada Ley de Lobby, orientada a transparentar la actividad de incidencia sobre políticas públicas y proyectos legislativos.
La iniciativa es impulsada especialmente por sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo y toma como referencia el sistema vigente en Estados Unidos, donde el lobby o “cabildeo” está regulado legalmente y es considerado una herramienta legítima dentro del debate político.
El proyecto también toma antecedentes de Chile, donde la Ley 20.730 establece la obligatoriedad de registrar públicamente las actividades de lobby, incluyendo reuniones, intereses representados y temas tratados con funcionarios públicos.
En la Argentina ya existe un antecedente parcial sobre el tema. Se trata del decreto 1172 de Acceso a la Información Pública, sancionado en 2003, que incorporó pautas vinculadas a la publicidad de la gestión de intereses ante funcionarios estatales.
Según los fundamentos de esa norma, “la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros”.
Antes del anuncio oficial, Adorni mantuvo reuniones en la Casa Rosada junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Más tarde, el jefe de Gabinete se trasladó a la Quinta de Olivos para definir junto a Milei el orden de prioridades legislativas que el Ejecutivo buscará impulsar en ambas cámaras del Congreso.