El Gobierno enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas: de qué se trata cada una de las iniciativas

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley que incluirá una Ley de Ludopatía, el denominado Super RIGI, una Ley de Lobby y modificaciones a la ley de Etiquetado Frontal. La decisión terminó de definirse en una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.