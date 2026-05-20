El sueño pendiente de la China Suárez que Mauro Icardi finalmente hizo realidad
Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Japón en una escapada que sorprendió al mundo del espectáculo. El futbolista le habría cumplido un sueño pendiente a la actriz, quien tiene un vínculo especial con el país asiático por su historia familiar.
Resumen para apurados
- Mauro Icardi y la China Suárez viajaron recientemente a Japón, un destino soñado por la actriz debido a sus raíces familiares y una asignatura pendiente en su vida.
- La actriz no había podido realizar este viaje previamente junto al conductor Marley porque su hija Magnolia se encontraba internada, siendo reemplazada por Jimena Barón.
- Tras su estadía en Asia, la pareja continuará su viaje hacia Turquía antes de regresar a la Argentina, en medio de una intensa expectativa y repercusión en la prensa.
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras cumplirle un importante deseo a China Suárez. Según trascendió en las últimas horas, la pareja viajó a Japón, un destino muy especial para la actriz debido a sus raíces familiares.
La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, donde confirmó que ambos ya se encuentran en el país asiático disfrutando de una nueva escapada juntos.
Por qué el viaje a Japón era tan importante para la China Suárez
Durante el programa, Gustavo Méndez explicó que este viaje tenía un significado especial para la actriz porque se trataba de una experiencia pendiente desde hace tiempo. Según recordó, la China Suárez no había podido concretar anteriormente un viaje a Japón junto a Marley debido a que su hija Magnolia estaba internada en ese momento.
“Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, comentó el periodista al dar detalles sobre el motivo por el que este destino representaba un sueño postergado para la actriz.
Cómo seguirá la agenda de Mauro Icardi y la China Suárez
Además de confirmar el viaje a Japón, Méndez adelantó cuáles serían los próximos movimientos de la pareja. De acuerdo con lo informado, tras su estadía en Asia, Mauro Icardi y la China Suárez viajarán a Turquía antes de regresar nuevamente a la Argentina.
El periodista también contó que el futbolista ya pidió reencontrarse con sus familiares durante los próximos días, en medio de una agenda personal y profesional que mantiene gran atención mediática.