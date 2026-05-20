El sueño pendiente de la China Suárez que Mauro Icardi finalmente hizo realidad

Por qué el viaje a Japón era tan importante para la China Suárez

Durante el programa, Gustavo Méndez explicó que este viaje tenía un significado especial para la actriz porque se trataba de una experiencia pendiente desde hace tiempo. Según recordó, la China Suárez no había podido concretar anteriormente un viaje a Japón junto a Marley debido a que su hija Magnolia estaba internada en ese momento.