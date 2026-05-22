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Trump y los OVNIs: audios de la misión Apolo y videos de "bolas de fuego" en México

El Departamento de Defensa liberó 46 videos militares y registros históricos que permanecieron ocultos durante décadas.

Donald Trump publicó una segunda tanda de archivos.
Donald Trump publicó una segunda tanda de archivos.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La administración de Trump en EE.UU. publicó una segunda tanda de archivos desclasificados sobre OVNIs para promover la transparencia y frenar el secretismo histórico.
  • El material liberado en el portal oficial incluye 46 videos militares, audios inéditos de la misión Apolo 12 y reportes de esferas y 'bolas de fuego' en México.
  • Esta apertura busca eliminar el secretismo histórico. El portal oficial ya superó los mil millones de visitas, reflejando el masivo interés global por estos fenómenos.
Resumen generado con IA

En un movimiento sin precedentes hacia la "transparencia total", la administración de Donald Trump publicó una segunda tanda de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). El material, que ya está disponible en el portal oficial "WAR.GOV/UFO", incluye registros que van desde encuentros militares hasta reportes espaciales de la NASA.

Los hallazgos más sorprendentes:

- Misión Apolo 12: audios inéditos donde los astronautas reportan objetos misteriosos durante su trayectoria a la Luna.

- Videos Militares: 46 piezas cinematográficas desclasificadas que muestran encuentros de pilotos con objetos no identificados.

- Fenómenos Regionales: informes detallados sobre "bolas de fuego" detectadas en México y extrañas esferas naranjas que rodearon un helicóptero militar.

- Espionaje de Guerra Fría: documentos de inteligencia sobre avistamientos en zonas de pruebas de armamento de la antigua Unión Soviética.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que esta apertura busca terminar con las "especulaciones justificadas" generadas por décadas de secretismo. Por su parte, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que el sitio web ya superó los mil millones de visitas, reflejando un interés global masivo por el fenómeno.

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