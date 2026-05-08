Ovnis: el Pentágono difundió videos, fotos y documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados

Resumen para apurados
- El Pentágono difundió este viernes archivos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados en EE.UU., cumpliendo una orden de Donald Trump para desclasificar información oficial.
- La documentación incluye videos y fotos publicados en un portal de acceso público. La medida surge tras directivas presidenciales y recientes debates sobre vida extraterrestre.
- Defensa prometió actualizaciones periódicas de nuevos hallazgos. La NASA destacó la transparencia, marcando un cambio en la comunicación oficial sobre fenómenos espaciales y aéreos.
El Pentágono publicó el viernes una serie de archivos que describió como “nunca antes vistos” sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de una orden impartida a comienzos de año por el presidente Donald Trump para avanzar en la desclasificación de documentación oficial vinculada a ovnis y posibles formas de vida extraterrestre.
“El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, señaló el Departamento de Defensa en una publicación en X.
Según indicó, los videos, fotos y documentos de fuente original más recientes, provenientes de distintas áreas del gobierno de Estados Unidos (EEUU), quedaron reunidos en un único espacio de acceso público, sin necesidad de autorización de seguridad, consignó la cadena CNN.
La cartera de Defensa también informó que continuará incorporando material de manera sostenida, con la publicación de nuevos lotes cada pocas semanas, a medida que sean descubiertos y desclasificados.
La decisión se produjo luego de que Trump ordenara al Pentágono y a otras agencias “iniciar el proceso de identificación y publicación de los archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y los objetos voladores no identificados (ovnis)”.
El tema volvió a instalarse en el debate público en febrero, cuando el expresidente Barack Obama afirmó en un pódcast que los alienígenas son “reales, pero que él no los ha visto”, aunque luego aclaró que durante su presidencia no observó pruebas de contacto entre seres extraterrestres y la humanidad.
Tras la difusión de los archivos, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la iniciativa oficial por avanzar en una mayor transparencia sobre estos fenómenos y sostuvo que la agencia continuará informando con franqueza sobre lo que conoce, lo que aún no comprende y aquello que permanece por descubrir.