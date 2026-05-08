Ovnis: el Pentágono difundió videos, fotos y documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados

El Pentágono publicó el viernes una serie de archivos que describió como “nunca antes vistos” sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de una orden impartida a comienzos de año por el presidente Donald Trump para avanzar en la desclasificación de documentación oficial vinculada a ovnis y posibles formas de vida extraterrestre.