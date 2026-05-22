José Coronado y Chino Darín brillan en una imperdible comedia española

Uno de los relatos más destacados tiene como protagonistas a Laura, interpretada por Anna Castillo, y Alex, personaje de Chino Darín. Ambos coinciden frecuentemente mientras pasean a sus perros y mantienen un evidente juego de seducción marcado por la timidez y las dudas. Sin embargo, la situación se complica porque Laura está casada con Raúl, interpretado por Javier Rey.