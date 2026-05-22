José Coronado y Chino Darín brillan en una imperdible comedia española
Con actuaciones destacadas de José Coronado y Chino Darín, Historias para no contar se convirtió en una de las películas españolas más recomendadas de Prime Video gracias a su mezcla de humor, emociones y situaciones tan incómodas como reales.
Resumen para apurados
- La plataforma Prime Video destaca en su catálogo la comedia española 'Historias para no contar', dirigida por Cesc Gay y protagonizada por José Coronado y Chino Darín.
- El filme narra cinco historias independientes sobre situaciones cotidianas e incómodas, apoyándose en un elenco coral de primer nivel que incluye a Maribel Verdú.
- La obra consolida la apuesta de Prime Video por el cine español y se posiciona como una opción clave para audiencias que buscan comedias inteligentes con proyección global.
El catálogo de Prime Video sigue sumando producciones españolas que conquistan al público, y una de las más recomendadas es Historias para no contar, una comedia coral protagonizada por grandes figuras como José Coronado y Chino Darín.
La película, dirigida por el cineasta español Cesc Gay, propone una sucesión de relatos atravesados por encuentros incómodos, emociones descontroladas y decisiones absurdas que exponen las contradicciones humanas con una mezcla de humor ácido y sensibilidad.
De qué trata “Historias para no contar”
Historias para no contar reúne cinco historias independientes que giran en torno a situaciones cotidianas que muchas personas preferirían olvidar o jamás revelar.
A lo largo de la cinta aparecen personajes atrapados en momentos ridículos, malentendidos, relaciones desgastadas y conflictos emocionales que derivan en escenas tan incómodas como divertidas.
Uno de los relatos más destacados tiene como protagonistas a Laura, interpretada por Anna Castillo, y Alex, personaje de Chino Darín. Ambos coinciden frecuentemente mientras pasean a sus perros y mantienen un evidente juego de seducción marcado por la timidez y las dudas. Sin embargo, la situación se complica porque Laura está casada con Raúl, interpretado por Javier Rey.
Otro de los segmentos sigue a Luis, personaje de Alex Brendemühl, un hombre incapaz de superar a su expareja que visita a unos amigos y termina enfrentando situaciones inesperadas.
Un elenco español de primer nivel
La película cuenta con un reparto repleto de reconocidos actores españoles y latinoamericanos que aportan dinamismo y frescura a cada historia.
Entre las figuras principales aparecen José Coronado, Maribel Verdú, Quim Gutiérrez, Nora Navas, María León, Antonio de la Torre y Javier Cámara.
Gracias a su combinación de humor, diálogos ágiles y escenas cotidianas cargadas de tensión, la película logró destacarse entre las producciones españolas más comentadas dentro de la plataforma.
Por qué ver “Historias para no contar” en Prime Video
La cinta apuesta por historias simples pero muy humanas, con personajes en los que resulta fácil reconocerse. El humor incómodo, los vínculos sentimentales y las reacciones impulsivas son el eje de una película que mezcla carcajadas con momentos de reflexión.
Para quienes disfrutan de las comedias españolas inteligentes y con grandes actuaciones, Historias para no contar aparece como una de las opciones más entretenidas disponibles actualmente en Prime Video.