El conflicto iniciado con el ataque en febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo bruto y del gas natural licuado. Esto disparó los precios del combustible y encareció los derivados del petróleo, como el plástico, y también incrementó los intereses de la elevada deuda pública de Francia, cuando el gobierno busca reducir su déficit al 5% del Producto Interno Bruto.